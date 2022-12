बांका: बिहार के बांका में पति-पत्नी की आपसी विवाद (Dispute Between Husband And Wife In Banka) में पत्नी ने फांसी लगाकर सुसाइड (Banka Crime News) कर ली. चांदन थाना के आनंदपुर ओपी क्षेत्र के भैरोगंज बाजार निवासी वरुण वर्णवाल की 26 वर्षीय पत्नी सोनम देवी ने घरेलू विवाद से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतका सोनम देवी एवं उनके पति वरुण वर्णवाल के बीच मंगलवार दोपहर यानी 20 दिसबंर को करीब दो बजे किसी बात को लेकर विवाद हो गया. दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई थी. इस बात को लेकर मानसिक तनाव में आकर सोनम देवी ने फांसी लगा ली.

घरेलू विवाद में महिला ने किया सुसाइड : मिली जानकारी के अनुसार, सोनम देवी अपने दो छोटे बच्चे सहित परिवार के अन्य लोगों के सो जाने के बाद घर के बरामदे में बच्चे के खेलने का प्लास्टिक रस्सी के झूला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. कुछ देर बाद पति वरुण वर्णवाल की नींद खुली तो पत्नी की खोजबीन करने पर देखा कि उसने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली है. इस घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया. घटना की सूचना मिलने के बाद आनंदपुर ओपी पुलिस मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंची.

पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया : महिला की मौत की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया. सोनम देवी के पिता सुइया थाना क्षेत्र के भेलवा गांव निवासी भगवान वर्णवाल, भाई विकास वर्णवाल आदि परिजन घटना स्थल पर पहुंचकर सोनम देवी की हुई मौत की तहकीकात के लिए आनंदपुर ओपी थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार के समक्ष फर्द बयान दिया. परिजनों ने बताया कि मेरी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी. अपनी मौत के लिए वह खुद जिम्मेदार है.

घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल : घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ससुराल और मायके के लोग आपसी सुलहनामा कर मृतका सोनम देवी के दोनों बच्चों के नाम 3-3 लाख रुपए बैंक में जमा करने की बात कही है. जिससे दोनों बच्चे की भविष्य में परवरिश के लिए काम आ सके. इस मामले में आनंदपुर ओपी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि- 'दोनों पक्षों में से किसी पक्ष द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आवेदन मिलने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आंनदपुर ओपी पुलिस मामले की जांच कर रही है.'