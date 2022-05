बांका: बिहार के बांका में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या (Wife Beaten To Death In Banka) कर दी. मामला कटोरिया थाना क्षेत्र (Wife Murdered In Banka) के दमोदरा पंचायत (Damodara Panchayat) के बूढ़ीघाट गांव (Crime in Budhighat Village Banka) का है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतका की पहचान सोवत टुडू की पत्नी बहामुनि सोरेन के रूप में हुई है.

पति ने पत्नी को मार डाला: घटना के संबंध में बताया जाता है कि लगभग एक साल पहले बहामुनि की शादी सोवत टुडू से हुई थी. शादी के बाद से ही सनकी पति अपनी पत्नी से झगड़ा और मारपीट किया करता था. बात-बात पर उसके साथ दुर्व्यवहार करता था. इसी बीच सोवत ने बहामुनि को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया.

दामाद के खिलाफ एफआईआर: घटना की जानकारी लड़की के घरवालों तक पहुंची. सूचना मिलते ही परिजन बेटी के ससुराल पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है. मृतका के पिता जमुई थाना क्षेत्र के खैरकोला गांव निवासी चुन्नू सोरेन ने थाना में मृतका के पति के विरूद्ध मामला दर्ज कराया है.

पुलिस कर रही जांच: सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष नीरज तिवारी अपने सहयोगी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया है. साथ ही मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद पति को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस आरोपी पति से पूछताछ कर रही है.

