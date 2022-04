बांका: बिहार के बांका में अपराध (Crime In Banka) की घटनाएं इन दिनों लगातार हो रही है. अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला अमरपुर थाना क्षेत्र की है. जहां जानकीपुर गांव में अपराधियों ने गोली मारकर वृद्ध महिला की हत्या (Old Woman Shot Dead In Banka) कर दी. इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

वृद्ध महिला की हत्या: मृतिका की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र के बड़ी जानकीपुर गांव निवासी राजू यादव की पत्नी पंचाली देवी (60 वर्ष) के रूप में हुई है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गुरूवार की रात गांव में सचित यादव और सुभाष यादव के घर में शादी थी. जिसको लेकर गांव में डीजे बज रहा था. गांव के लोग शादी में व्यस्थ थे. वहीं कुछ लोग शादी का भोज खाने आमरपुर गये थे. वृद्ध महिला घर में अकेली थी. इसी दौरान बदमाशों ने इसका फायदा उठाते हुए घर में घुसकर महिला को गोली मार दी. गोली महिला के आंख के नीचे लगी.

जांच में जुटी पुलिस: गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गये. गोली लगने के कुछ देर बाद घटना की जानकारी पड़ोसियों को मिली. पड़ोसियों ने आनन-फानन में महिला को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया. जहां जाने के क्रम में रास्ते में ही महिला की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.

