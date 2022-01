बांका: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) को सफल बनाने के सरकार पूरी तरह से तत्पर है. प्रशासन की ओर से इसके लिए सारे उपाय किये जा रहे हैं, छापेमारी हो रही है लेकिन शराब तस्कर (Liquor Smuggling In Banka) अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. बांका जिले में इन दिनों बड़ी संख्या में शराब की खेप पकड़ में आ रही है. रविवार को रजौन में गिट्टी वाले ट्रक से 347 पेटी शराब बरामद किया गया. वहीं, रविवार की देर रात चांदन पुलिस ने कटोरिया चांदन पक्की सड़क पर लाइन होटल पर खड़े एक ट्रक से 448 पेटी शराब बरामद (Liquor Recovered in Banka) के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है.

रविवार देर रात पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. जब थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार ने गश्ती के दौरान एक ट्रक से 1476 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है. थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि जब वे रात्रि गश्ती पर थे, तभी उन्हें गुप्त सूचना मिली कि चांदन कटोरिया पक्की सड़क पर गोनोवारी के समीप रामराज लाइन होटल पर एक ट्रक खड़ी है. इस ट्रक पर शराब की बड़ी खेप लदी है. इसी सूचना के आधार पर बिना कोई विलम्ब के वे उस होटल पर पहुंचे और वहां खड़ी ट्रकों की जांच करने लगे.

उसी दौरान एक ट्रक पर कुछ बोरा लदा दिखा. जांच की गयी तो उसके नीचे शराब की बड़ी की बरामदगी हुई. इसके बाद बांका उत्पाद विभाग की टीम को भी सूचना दी गयी. उसी समय चालक को भी गिरफ्तार कर थाने लाया गया. उस ट्रक की जांच करने पर बोरे के नीचे 448 पेटी विदेशी शराब जब्त हुआ. गिरफ्तार चालक किशन कुमार पंजाब का रहने वाला बताया जाता है. थानाध्यक्ष के अनुसार इतनी बड़ी खेप इस थाना इलाके में पकड़ी गयी है. बरामद शराब के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस धंधे में किसी बड़े गिरोह का हाथ है. गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर इसमे शामिल अन्य तस्करों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है.

