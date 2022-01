अरवल: अरवल के मेहंदीया थाना अंतर्गत वालिदाद कब्रिस्तान के समीप शराब के साथ पकड़ी गई स्विफ्ट डिजायर कार एसएसपी (Haryana Police denial in Arwal alcohol laden car) की नहीं है. उक्त बातों की जानकारी पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने एक प्रेस बयान जारी कर दी. उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा जारी ट्वीट में यह उल्लेख किया गया है कि 2019 में ही इस कार को नीलाम कर दिया गया था.

ये भी पढ़ें: हरियाणा के पलवल SSP के नाम पर कार से हो रही थी शराब की तस्करी, दुर्घटना के बाद हुआ खुलासा

बता दें कि 7 जनवरी की शाम को शराब लदी एक स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग की कार वालिदाद कब्रिस्तान में हंडिया से क्षतिग्रस्त रूप में बरामद हुई थी. उस क्षतिग्रस्त कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद (Liquor Recovered From Car in Arwal) हुआ था. इस संबंध में मेहंदिया थाना द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अग्रिम अनुसंधान में पाया गया कि कार एसएसपी पलवल हरियाणा (Car Registered On Palwal SSP of Haryana) के नाम पर थी. इस संबंध में पलवल के एसएसपी को उनके मोबाइल नंबर पर सूचित किया गया.

उन्होंने बताया कि उक्त कार वर्ष 2019 तक पुलिस अधीक्षक पलवल के पास थी. 20 फरवरी 19 को उपायुक्त पलवल के आदेश पर पुलिस विभाग ने कंडम वाहनों के साथ इस कार की लगाई गई. उसे बेच दिया गया था. उक्त वाहन को बोली के दौरान खांसी हरियाणा निवासी ने 1.42 लाख रुपये में खरीद लिया था. 13 मार्च 2019 को उक्त कार खरीदार के सुपुर्द किया गया.

इसके अलावा पुलिस अधीक्षक पलवल द्वारा एक कंडम वाहनों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है. इसमें उस दौरान कुल 45 वाहनों की नीलामी की गई. उक्त नीलामी में वालिदाद कब्रिस्तान मेहंदीया अरवल से बरामद वाहन क्रमांक 31 पर अंकित है. पुलिस अधीक्षक पलवल ने यह आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही शराब तस्कर को गिरफ्तार कर सुपुर्द कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: अरवल में अचेत अवस्था में मिली महिला, पड़ोसी पर अपहरण व दुष्कर्म का आरोप

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP