अररिया: बिहार के अररिया जिले में (Road Accident in Arariya) बहन की अपहरण की थाने में शिकायत करने जा रहे दो युवकों की मौत (Death of Two Youths in Araria) हो गई. अज्ञात वाहन की ठोकर से स्कूटी सवार दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक दोनों युवक दोस्त थे.

मृतकों में किरकीचिया पंचायत के गुदरी चौक वार्ड संख्या-13 के छब्बीस वर्षीय चंदन रजक एवं बाबा चौक वार्ड संख्या -12 के चौबीस वर्षीय आनंद कुमार साह बताए जा रहे हैं. दरअसल, फारबिसगंज-ढोलबज्जा मार्ग पर भूतहा पोखर के समीप किसी अज्ञात वाहन की ठोकर से स्कूटी सवार दोनों दोस्त गंभीर रूप से घायल होकर पास ही पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे.

बाद में दोनों को आनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया. इलाज के क्रम में चिकित्सकों ने चंदन को मृत घोषित कर दिया जबकि आनंद की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर कर दिया.

आनंद की मौत इलाज के दौरान हो गई. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेज दिया है. बताया जा रहा है कि दोनों मृतक के परिजनों द्वारा स्थानीय थाना में आवेदन दिया गया है. जिसमें मृतक चंदन की मां पाणो देवी ने कहा है कि- 'शुक्रवार की रात करीब आठ बजे वे अपनी पंद्रह वर्षीय पुत्री सहित परिवार के सभी सदस्यों के साथ ढोलबज्जा स्थित पुरानी दुर्गा स्थान मेला देखने गई थीं' मेला घूमने के क्रम में पुत्री मनिहारा दुकान में कुछ सामान खरीद रही थी. इसी दौरान दो बाइक पर सवार चार युवक आये और मेरी पुत्री को जबरन बाइक पर बैठा लिया.'

हालांकि इस दौरान उक्त युवकों के साथ हाथापाई भी हुई. मृतक की मां ने बताया कि उक्त युवकों के द्वारा जाते समय धमकी भी दिया गया. पीड़िता ने इस बाबत ढोलबज्जा पंचायत के चमेला टोला के इकलाख नामक युवक सहित तीन अज्ञात को आरोपित किया है.

इधर, मृतक चंदन की पंद्रह वर्षीय छोटी बहन के अपहरण मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए पीड़ित के आवास पर पहुंचकर पूछताछ करते हुए जांच शुरू कर दिया है. सांसद प्रदीप कुमार सिंह, भाजपा के स्थानीय विधायक मंचन केसरी सहित एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलबेला, डीएसपी रामपुकार सिंह, समेत बड़ी संख्या में लोग पीड़ित के आवास पर पहुंचे.

विधायक ने पीड़ित परिवार में घटना दर घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घटना में शामिल चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने एवं हत्या सहित पास्को एक्ट लगाकर कार्रवाई किए जाने की बात कही है. इसके साथ ही मृतक की बहन का अपहरण एवं सड़क दुर्घटना में किस परिस्थिति में दोनों युवक की मौत हुई का निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया है.

विधायक ने मामलें में किसी भी परिस्थिति में दोषियों के नहीं बचने, पीड़ित परिजनों को तत्काल बीस हजार रुपये तात्कालिक लाभ दिलाए जाने की जानकारी दी.

