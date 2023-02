अरिरया: बिहार के अररिया में जमीन विवाद में जमकर गोलीबारी और बमबाजी (Firing and bombing in land dispute in Araria) हुई है. गोलीबारी और बमबाजी से इलाके में दहशत है. बमबाजी और गोलीबारी में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए. घटना रानीगंज के जगता पलार गांव की है. पुलिस कार्रवाई करते हुए 5 महिला सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 62 लोगों के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज किया है.

गांव में दहशत : गोलीबारी और बमबाजी से जगता पलार गांव के लोग दहशत में है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड में संलिप्त पांच महिला सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है. पुलिस ने छापेमारी कर कमरुल, दिलशाद, अबुकर, मुन्न खातून, शबनम खातून, उफराना खातून, मुन्नी खातून, जोहरा खातून को गिरफ्तार किया है. ये सभी जगता टोला पलार गांव के रहने वाले हैं.

"बमबाजी और गोलीबारी कांड में पुलिस ने जगता टोला पलार गांव के वार्ड नंबर दस में छापेमारी कर कमरुल, दिलशाद, अबुकर, मुन्न खातून, शबनम खातून, उफराना खातून, मुन्नी खातून, जोहरा खातून के गिफ्तार किया है. गिरफ्तार सभी लोगों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. कांड में जितने भी लोग सम्मिलित हैं. उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा." -अशोक कुमार सिंह, एसपी

62 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज: एसपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि वार्ड नंबर 10 में इम्तियाज पिता मुस्ताक से जमीन का विवाद चल रहा था. भारी संख्या में हथियार से लैस होकर लोग मारपीट करने लगे. मारपीट के दौरान गोली और बम मारकर जख्मी कर दिया गया. इस हमले में दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. घटना के संबरानीगंज थाना में 62 लोगों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया.