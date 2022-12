अररिया में पांच लुटेरे गिरफ्तार

अररिया: बिहार के अररिया में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. बीते 15 दिसंबर को जिले के नरपतगंज इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने एक व्यवसायी के चलती कार से 40 लाख रुपये लूट लिए (Loot In Araria) थे. इसी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने घटना में शामिल पांच लुटरों को गिरफ्तार (Five Robbers Arrested In Araria) कर लिया है. गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूट के 23 लाख 92 हजार 500 बरामद किए गए हैं. मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था.

पांचों लुटेरों को पुलिस ने दबोचा: अररिया एसपी अशोक कुमार सिंह मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बीते 15 दिसंबर को व्यवसाई के कार से 40 लाख रुपए की लूट हुई थी. अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था. वारदात को अंजाम देने वाले पांच अपराधियों को पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान में धर दबोचा. उनके पास से 23 लाख 93 हजार 500 भी बरामद कर लिए गए हैं. उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था.

"बीते 15 दिसंबर को एनएच 57 फोरलेन पर नरपतगंज थाना क्षेत्र के गेरुआ धार के समीप फारबिसगंज के हरिओम ट्रेडर्स के मैनेजर प्रशांत चक्रवर्ती से हथियार और चाकू के बल पर पांच अपराधियों ने 40 लाख रुपये लूट लिए थे. जांच के क्रम में पांच लुटरों को 23 लाख 93 हजार 500 रुपयों के साथ गिरफ्तार किया गया है" -अशोक कुमार सिंह, एसपी, अररिया

NH पर हुई थी लूट की घटना: बीते 15 दिसंबर को एनएच 57 फोरलेन पर नरपतगंज थाना क्षेत्र के गेरुआ धार के समीप फारबिसगंज के हरिओम ट्रेडर्स के मैनेजर प्रशांत चक्रवर्ती से हथियार और चाकू के बल पर पांच अपराधियों ने 40 लाख रुपये लूट लिए थे. जांच के लिए फारबिसगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शुभांक मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया. जांच के क्रम में अपराधी ड्राइवर संजय कुमार चौहान, गणेश राम राज सिंह, राजपूत विक्की कुमार, ललन रजक सहित एक अन्य गिरफ्तार कर लिए गए.