अररिया: बिहार के अररिया में एक युवक का शव तेल टैंकर से (Dead body of youth found in oil tanker in Araria) मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गईच बथनाहा में एनएच 57ए पर बीरपुर चौक के निकट खड़ी नेपाली नंबर के टैंकर के अंदर गाड़ी का सहचालक मृत पाया गया है. मौत के सपष्ट कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

युवक के घर के बगल में खड़ा था टैंकर: बताया जा रहा है कि जहां तेल टैंकर गाड़ी खड़ी थी उसी के बगल में ही युवक का घर भी है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बथनाहा ओपी अध्यक्ष दलबल के साथ पहुंचे. शव के कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इधर सड़क पर खड़ी गाड़ी के अंदर सहचालक के मृत पाए जाने की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और शव को देखने के लिए मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों का भीड़ उमड़ पड़ी.

"बथनाहा एनएच के पास खड़ी एक तेल टैंकर से युवक का शव मिला है. युवक टैंकर का सहचालक था. शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस मामले का जांच कर रही है."- ओपी अध्यक्ष, बथनाहा

घर में मचा कोहराम: बताया जा रहा है कि मृत सहचालक अपने माता पिता का चार पुत्री में इकलौता पुत्र था. जिसके माता पिता मजदूरी कर अपना भरण पोषण करते हैं. पुत्र को चालक बना कर उससे अपनी उम्मीदें पाल चुके माता पिता का अपने जवान पुत्र के आकस्मिक मौत होने से सारा सपना ही टूट गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा. बेटे के मौत की खबर मिलते ही घर में कोरहाम मच गया. परिजनों को रो रोकर बुरा हाल है.