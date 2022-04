अररिया: बिहार के अररिया जिले में मंगलवार रात को तेज आंधी और बारिश (Storm And Rain In Araria) की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. सैकड़ों एकड़ में लगी मक्के की फसल आंधी और बारिश की वजह से बर्बाद (Damage Of Maize Crop Due To Storm And Rain) हो गई. वहीं, इस दौरान कई इलाकों में कच्चे मकानों के छप्पर भी उड़ गए. जिसके वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. फसल बर्बाद होने की वजह से किसानों में काफी मायूसी छा गई. पीड़ित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है.

ये भी पढ़ें: कैमूर में ओलावृष्टि से सरसों की फसल बर्बाद, सदमे में किसान

अररिया में तेज आंधी और बारिश: बता दें कि मंगलवार रात आंधी और तूफान ने जिले में भारी नुकसान पहुंचाया है. जहां एक तरफ कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए तो वहीं दूसरी ओर आम और मक्के की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. सैकड़ों एकड़ में खड़ी मक्के की फसल तेज आंधी के कारण बर्बाद हो गई. मंगलवार रात लगभग 12 बजकर 30 मिनट पर तेज आंधी के कारण पूरा इलाका धुलमय हो गया था. जिसके बाद भारी बारिश हुई. आंधी-तूफान की वजह से मक्के के पौधे खेतों में गिर पड़े. वहीं, हड़िया पंचायत में दर्जनों कच्चे मकान के छप्पर उड़ गए.

किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की: वहीं, हड़िया पंचायत की मुखिया शबाना परवेज और प्रतिनिधि परवेज आलम ने बताया कि हमारे पंचायत में आंधी के कारण भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि पंचायत के वार्ड नंबर 2, 3, 9, 10, 11 और 12 में मक्के की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. कई एकड़ लगा मक्का खेतों में गिरा हुआ है, जो अब धीरे धीरे सुख जाएगा. परवेज ने बताया कि हमारे पंचायत के फैयाज, सगीर, मुन्ना, कुर्बान, मोइज़, शमीम, इजहार समेत अन्य लोगों के घर का टीन का छप्पर उड़ गया है. इस कारण इन सभी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हमारी मांग है कि हमें फसल क्षति का मुआवजा दिया जाए, ताकि हम किसानों की जिंदगी पटरी पर लौट सके.

ये भी पढ़ें: समस्तीपुर में बारिश और आंधी से खेतों में खड़ी धान की फसल बर्बाद





आंधी और बारिश से हड़िया पंचायत में काफी नुकसान: हड़िया पंचायत के किसान सोनू ने बताया कि हमलोगों ने कर्ज लेकर मक्के की फसल को लगाया था, फसल अच्छी हुई भी उम्मीद थी. इस बार आमदनी अच्छी होने की उम्मीद थी. लेकिन तेज आंधी ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया. सारा मक्के का पौधा जड़ से उखाड़ कर गिर गया है. वहीं, हड़िया पंचायत के किसानों ने कहा कि अगर सरकार मदद करे तो थोड़ी भरपाई हो जायेगी, नहीं तो हम किसानों के आगे आत्महत्या की नौबत आ जायेगी.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP