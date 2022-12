अररिया: बिहार के अररिया (crime in araria) में अपराधियों ने ज्वेलर्स की दुकान में डकैती (Robbery Case In Araria) करने का प्रयास किया. हालांकि डकैत घटना को अंजाम देने में असफल हो गए. जिसके बाद डकैती में नाकाम हो जाने पर गुस्साएं डकैतों ने दुकान में बम से धमाका (Jewelers shop bombed in Araria) कर दिया. जिसमें दो लोग आंशिक रूप से घायल हो गए हैं. मामला अररिया के कुर्साकांटा प्रखंड मुख्यालय स्थित हत्ता चौक के पास का है.

अररिया में ज्वेलर्स की दुकान पर बमबारी: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कुर्साकांटा प्रखंड मुख्यालय स्थित हत्ता चौक के पास स्थित बाबा शिव ज्वेलर्स की दुकान और घर पर डकैतो ने डकैती करने का प्रयास किया. डकैती में विफल होने पर उन लोगों ने बम से प्रहार किया. जिसमें 2 लोगों के घायल होने की सूचना आ रही है. वहीं बाबा शिव ज्वेलर्स के प्रोपराइटर प्रकाश कुमार साह से मिली जानकारी के अनुसार ज्वेलर्स की दुकान और घर एक ही बिल्डिंग में है. जहां पर डकैती का प्रयास किया गया.

आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम: इलाके में बमबारी की घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कुर्साकांटा-अररिया सड़क जाम कर दिया. घटनास्थल पर मौजूद लोगों से मिली जानकारी के अनुसार घटना 1:30 से 2 बजे रात के करीब की है. बताया जा रहा है कि करीब 20 लोग वारदात को अंजाम देने आए थे. जहां विफल होने पर उन लोगों ने बम से प्रहार किया. इस घटना में ज्वेलर्स कर्मी इसराइल और सड़क से जा रहे एक बाइक सवार घायल हो गए. आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया है.

