अररिया: बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Complete Liquor Ban in Bihar) कानून लागू है. इसके बावजूद भी राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में तस्कर शराब की तस्करी (Liquor Smuggling in Bihar) कर रहे हैं. जिसको रोकने में पुलिस और प्रशासन विफल साबित हो रहा है. ताजा मामला अररिया के फारबिसगंज का है. जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में कंटेनर से शराब बरामद (Liquor Recovered from Container in Araria) किया और कंटेकर को जब्त कर लिया. जबकि कंटेनर चालक पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा.

जानकारी के मुताबिक मद्य निषेध इकाई पटना ने भारी मात्रा में शराब की खेप सप्लाई किये जाने की गुप्त सूचना फारबिसगंज पुलिस को दी. जिसके आधार पर छापेमारी करके स्थानीय पुलिस ने फारबिसगंज-अररिया हाईवे स्थित पेट्रोल पंप के समीप अभियान चलाकर एक कंटेनर से भारी मात्रा में लायी जा रही शराब की खेप बरामद किया है. हालांकि कंटेनर का चालक मौके से भागने में सफल रहा. शराब से भरे कंटेनर को थाने लाकर गिनती की गयी तो कुल 236 कार्टन में 2082 लीटर शराब पायी गयी.

इस संबंध में थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु ने बताया कि मद्य निषेध इकाई की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ढोलबज्जा स्थित पेट्रोल पंप के समीप खड़े कंटेनर से 236 कार्टन में 2082 लीटर शराब जब्त की गयी है. तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर को जब्त कर लिया गया है. बरामद की गयी शराब पंजाब निर्मित है. कार्टन पर सेल फॉर झारखंड लिखा पाया गया है. हालांकि शराब के रैपर पर बैच अंकित नहीं है.

'बरामद शराब की स्थानीय स्तर पर डिलीवरी होने की आशंका जताई गई है. शराब की तस्करी में शामिल लोगों को जल्द ही चिन्हित करते हुए गिरफ्तार किया जाएगा.' -रामपुकार सिंह,डीएसपी

