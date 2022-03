पूर्णिया: रविवार को पूर्णिया में दुकानदार पर चाकू से हमला (Shopkeeper was Attacked with knife in Purnea) कर दिया. गारमेंट्स दुकानदार को उधार कपड़ा लिए व्यक्ति से तगादा करना भारी पड़ गया. कपड़े के रुपए मांगने पर दुकानदार पर चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया गया. जिसके बाद गंभीर अवस्था में घायल दुकानदार को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. घटना सहायक खजांची थाना क्षेत्र के रजनी चौक की है. पीड़ित दुकानदार कामिल खान आशियाना कॉलोनी के रहने वाले हैं.

घायल के बड़े भाई आरिफ खान ने बताया कि दो युवक ने दुकान से कपड़े उधार लिए थे. समय पर रुपए चुकता न किए जाने पर रुपए खरीद की गई. कपड़े के रुपए देने को लेकर कहा जा रहा था. रविवार को जब एक बार फिर से उसके भाई ने दोनों को फोन किया तो बकाया पैसे लेने के लिए रजनी चौक बुलाया. उसका भाई पैसे लेने बाइक से जैसे ही रजनी चौक पहुंचा, वहां पूर्व से घात लगाए दो दर्जन से अधिक युवक उसके भाई पर हथियार के साथ हमला कर दिया.

हमले के दौरान उसकी भाई की पीठ पर दो बार चाकू से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. चाकू मार कर सभी हमलावर सुदीन चौक की ओर भाग निकले. उन्होंने बताया कि जिन दो लोगों ने बकाए रुपए के लिए रजनी चौक बुलाया था, उसे उसका भाई पहचानता है. उन्होंने बताया कि बकाया रुपए के तगादा किए जाने से आक्रोशित दोनों युवक ने पूरी योजना के साथ अपने आदमियों को जमा कर पीठ में छूरा घोंप दिया. इधर मामले को लेकर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार महतो ने बताया कि युवक को चाकू मारे जाने की उन्हें मौखिक जानकारी पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई है. लेकिन देर शाम तक इस संबंध में आवेदन नहीं दिया गया है. आवेदन मिलने के बाद आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. घायल कामिल खान के कपड़े की दुकान स्थानीय खीरू चौक के पास है और उसके पिता एहतासामुल हक खान पुलिस विभाग में कार्यरत हैं.

