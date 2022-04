पटनाः राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के बसपा कार्यालय के पास जितेंद्र कुमार नामक युवक ने प्रेम प्रसंग में फांसी के फंदे पर लटकर आत्महत्या कर (Youth Commits Suicide In Patna ) ली है. बताया जाता है कि शुक्रवार देर रात वह सोने के चला गया था. शनिवार को कमरे के अंदर वह फंदे पर झूलता हुआ पाया गया. शव को झूलता हुआ देख उसके छोटे भाई ने इसकी जानकारी परिवार वालों और पुलिस को दी. परिवार वालों ने प्रेम प्रसंग में आत्महत्या (Suicide In Love Affairs In Patna ) की आशंका जतायी है.

प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका: मृतक जितेंद्र के परिजनों ने पुलिस को बताया कि जितेंद्र का बीते कई सालों से इलाके के ही एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और शनिवार की दोपहर भी वह जितेंद्र से मिलने उसके घर भी आई थी. इस दौरान उस युवती ने जितेंद्र के पूरे परिवार के साथ बैठकर मछली चावल खाया. इसके बाद फिर शाम 7 बजे जितेंद्र से मिलने उसके कमरे में गई थी. कई घंटे साथ रुकने के बाद रात 10 बजे वह अपने घर चली गयी. इसी बीच सुबह में जितेंद्र ने आत्महत्या कर ली. परिजनों को आशंका है कि कल की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कोई विवाद हुआ होगा, जिस कारण उसने यह कदम उठाया.

बोले थानाध्यक्षः बुद्धा कॉलोनी थाना प्रभारी निहार भूषण ने बताया कि पुलिस के पहुंचने से पहले उसके शव को परिजनों ने फंदे से उतार लिया था. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. परिजनों ने प्रेस प्रसंग में आत्महत्या की आशंका जाहिर की है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पायेगा.

