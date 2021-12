पटना: बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) है. इसके बावजूद शराब पीने वाले धड़ल्ले से शराब पी रहे हैं और बेचने वाले शराब बेच रहे हैं. पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद आए दिन शराब के नशे में झूमते लोग सड़कों पर गाहे-बगाहे मिल ही जाते हैं. हद तो तब हो गई जब जेल से छूटते ही एक ससुर अपने दामाद के साथ शराब पार्टी करने लगा. पुलिस ने जब शराब के अड्डे में छापेमारी की तो शराबियों (Two People Arrested In Patna) को धर दबोचा गया.

दरअसल, रामलगन मांझी एक दिन पहले ही बेऊर जेल से शराब मामले में छूटा था. जेल से छूटते ही ससुर (Father In Law Arrested For Drinking In Patna) अपने दामाद के साथ सीधे शराब पीने पहुंच गया. इसी दौरान फुलवारी शरीफ पुलिस की छापेमारी में ससुर रामलगन को दोबारा पकड़ लिया गया. पुलिस ने रामलगन की शराब पीने की जांच की तो 14 प्वाइंट अल्कोहल की मात्रा निकली. यहां ससुर शराब के नशे में अकेले नहीं पकड़ा गया है बल्कि दामाद भी पुलिस की हत्थे चढ़ गया. पुलिस की जांच में दामाद के अल्कोहल पीने की मात्रा 175 निकली है. अब ससुर दामाद दोनों जेल भेज दिए गए हैं.

रामलगन मांझी के हाथों पर बेऊर जेल की मुहर लगी है. जिससे साफ पता चलता है कि, अभी जेल से बाहर आए इन जनाब को बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ होगा. ऐसी मुहर जेल से छूटने वाले कैदियों को रिहाई के समय लगाई जाती है. जेल से छूटने की मुहर भी अभी हाथों से नहीं छूटी थी कि एक बार फिर से रामलगन पुलिस के चंगुल में फंस गया.

शराब की लत किस कदर लोगों पर हावी होती है यह इसी बात से समझा जा सकता है कि, रामलगन जेल से छूटकर अपने घर नहीं गया बल्कि, शराब पीने के लिए निकल पड़ा. अब रामलगन के कारण उसका दामाद भी जेल की हवा खाएगा. ससुर अपनी रिहाई की खुशी में दामाद के साथ शराब पार्टी जो कर रहा था.

वहीं जेल से छूटे शराबी रामलगन का कहना है कि, 'एक माह पूर्व शराब के मामले में ही जेल गया था. सोचा जेल से छूटा हूं तो बेटियों से मिल लूं और उसी दौरान थोड़ी पी ली. रविवार को ही सात बजे जेल से छूटा था.' वहीं पुलिस का कहना है कि शराब पीने की पुष्टि हो गई है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

"शराब के मामले में पकड़ाया था. पुलिस को लगा की मेरे पास शराब है. जरी-मरी तो शराब हम जरूर पीए हैं. नाती से भेंट करने गए थे, उसी समय जरा सा पी लिए. खुशी में पिए या गम में आपलोगों को जो समझना है समझिए."- रामलगन मांझी, शराब पीने का आरोपी

"नशे की हालत में गश्ती के क्रम में पकड़े गए हैं. अल्कोहल 7 की पुष्टि हुई है. हाल फिलहाल ये बेऊर जेल से छूटे हैं. जेल से सत्यापन किया जा रहा है. इन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है."- मुमताज अहमद,एसआई, फुलवारी थाना

बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं. इसी कड़ी में रामलगन मांझी बेऊर जेल से छूटते ही अपने दामाद के साथ फुलवारी शरीफ के कुरकुरी में शराब पीते पकड़े गए. जेल से सीधे शराब के अड्डे जाने वाले इस शख्स की चर्चा हर किसी के जुबान पर है. रामलगन अब दोबारा जेल भेज दिए गए हैं लेकिन, इस बार अकेले नहीं बल्कि उनके दामाद भी उनके साथ गए हैं.

