पटना: राजधानी पटना में ठंड के मौसम में चोरी की (Increasing Theft In Patna) घटनाओं में भी काफी इजाफा हुआ है. लगातार कई (Crime In Patna) इलाकों में चोरी घटना से लोग परेशान हैं. पटना से सटे ग्रामीण इलाकों में भी चोरी की वारदात बढ़ चुकी है. ताजा मामला पटना जिले के बिहटा के नेऊरा ओपी (Theft In A House At Neura)थाना क्षेत्र के नेउरागंज की है. जहां, एक मकान को बीती रात चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों की संपत्ति की चोरी की है.

बता दें कि, नेउरागंज गांव निवासी राम जी राय के घर में घुसकर चोरों ने एक लाख 30 हजार नकद समेत करीब आठ लाख की जेवर एवं अन्य सामानों की चोरी की है. चोरों ने घर के पड़ोस में रखे सीढ़ी के सहारे घटना को अंजाम दिया है. सुबह जब घर के लोग उठे तो देखा कि, जिस रूम में सामान रखा हुआ था उसका ताला टूटा हुआ मिला और घर के बाहर भी काफी सामान बिखरा हुआ था. जिसमें कीमती गहने गायब मिले और कपड़े सब बिखरे पड़े हुए थे. जिसके बाद तत्काल इसकी जानकारी नेऊरा पुलिस को दी. वहीं, चोरी की सूचना मिलने के बाद नेऊरा थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए.

घर के सदस्य राजू कुमार ने बताया कि, बीती रात तकरीबन 10:30 बजे सभी लोग सो गए थे और गांव में एक बारात आया हुआ था. चोरी की घटना हुई लेकिन किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई. जब घर के लोग सुबह उठे तो देखा कि. रूम का ताला टूटा हुआ है और घर के अंदर पेटी में रखे रुपये और गहने गायब है. साथ ही घर के सदस्यों ने बताया कि, एक लाख 30 हजार नकद समेत तकरीबन 7 से 8 लाख के कीमती गहने गायब हैं.

इस पूरे मामले पर नेऊरा थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि, नेउरागंज के रहने वाले रामजी राय के घर में बीती रात चोरों ने चोरी की है. जिसके बाद सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच भी की है. फिलहाल घर के मालिक के तरफ से अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में लिखित आवेदन दिया गया है. जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है. थानाध्यक्ष ने जल्द ही चोरों को गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है.

