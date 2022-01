पटना: बिहार में दहेज हत्या को लेकर राज्य सरकार ने कई (Strict Law For Dowry In Bihar) सख्त कानून बनाए हैं. इसके बावजूद दहेज हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला राजधानी (Crime In Patna) पटना के बिहटा थाना इलाके के बिंद टोली गांव का है. जहां, दहेज दानवों ने 2 लाख रुपये के लिए विवाहिता की गला (Woman Killed For Dowry In Patna) दबाकर हत्या कर दी और शव को छोड़कर पति समेत सभी ससुराल वाले फरार हो गए.

ये भी पढ़ें- Crime in Patna: जिम संचालक को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने लूटी हुई स्कूटी भी की

घटना की सूचना मिलने पर महिला के परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. मृतक महिला की पहचान बिहटा थाना क्षेत्र के सदिसोपुर गांव निवासी मनोहर साव की पुत्री शोभा देवी के रूप में हुई है. इधर मौत की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

घटना की सूचना महिला के मायके वालों को मिली तो वे बिंद टोली गांव पहुंचे. लेकिन तब तक विवाहिता की हत्या कर ससुराल वाले पति समेत अन्य लोग फरार हो गए थे. जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने इसकी सूचना बिहटा पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर थाना ले आई और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में जुट गई.

दरअसल, महिला ने 5 दिन पहले ही एक बच्ची को भी जन्म दिया था बच्ची के जन्म के बाद से ससुराल वाले और पैसे की डिमांड करने लगे. मृतक महिला के पिता मनोहर साव ने बताया कि, पिछले साल 2021 के अप्रैल महीने में अपनी बेटी शोभा देवी की शादी बिंद टोली गांव निवासी स्व. राजू साव के पुत्र लक्ष्मण साव से किया था, शादी के समय अपने मुताबिक रुपये, सोने चांदी के गहने और एक बाइक भी दिया था. लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद से ही उसके पति और ससुरालवालों की ओर से लगातार और पैसे की डिमांड करने लगे, जिसके बाद गांव में पंचायती भी की गई, मामले की सूचना थाने भी दी गई थी.

ये भी पढ़ें- Crime in Patna: पटना में ट्रक चालक की किडनैपिंग, पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को दबोचा

वहीं, मतृक के पिता ने कहा कि, विवाहिता के ससुरालवालों से समझौता होने के बाद मामला शांत हुआ था. लेकिन पिछले साल राखी के समय से ही मेरी बेटी को मारपीट कर मायके छोड़ दिया, उस समय भी काफी समझौता हुआ, मामला शांत हुआ. लेकिन 5 दिन पहले मेरी बेटी ने बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद विवाद और आगे बढ़ने लगा और शनिवार देर रात गांव के लोगों से सूचना मिली कि, आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है. जिसके बाद हम सभी लोग बिंद टोली गांव पहुंचे, लेकिन तब तक ससुराल वाले सभी फरार हो गए थे. मृतक के पिता ने पुलिस और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.





इस मामले पर थानाध्यक्ष ऋतुराज सिंह ने बताया कि, मृतक महिला के परिजनों की तरफ से सूचना मिली कि, बिंद टोली गांव में उनकी बेटी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई है. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर और शव को कब्जे में लेकर थाना ले आई. शव को देखने से ऐसा लग रहा है कि, महिला की गला दबाकर हत्या की गई है फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और मामला स्पष्ट हो पाएगा. वहीं, मृतक के पिता मनोहर साव की तरफ से लिखित आवेदन आया है जिसमें पति समेत आधा दर्जन लोगों को नामजद किया गया है. आवेदन के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP