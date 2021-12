पटना: शादी के बाद पहली बार तेजस्वी यादव पत्नी राजश्री (रेचल) के साथ पटना पहुंचे हैं. राबड़ी आवास में तेजस्वी और रेचल का स्वागत (Tejashwi and Rachel welcome at Rabri residence) शानदार तरीके से हो रहा है. घर पर मौजूद विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया.

ये भी पढ़ें- नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पत्नी रेचल संग पहुंचे पटना, आतिशबाजियों के साथ हुआ स्वागत

इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि सब की मर्जी से अच्छे माहौल में शादी हुई है. हम नहीं चाहते थे कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो, तब हम एक दूसरे को नहीं जान पाते, इसलिए हमने अकेले में शादी की. रिसेप्शन में सभी लोग को बुलाएंगे अभी घर पहुंचे हैं, तो अब मिल बैठकर डिसाइड करेंगे कि पार्टी कब और कहां होगी. मेरी पत्नी का नाम रेचल है और लालू यादव ने उन्हें राजश्री नाम दिया है. घर में जब लक्ष्मी आती है, तो अच्छा होता है. हम भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा.

साधु यादव की नाराजगी पर तेजस्वी यादव

मामा साधु यादव की नाराजगी पर तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav on Sadhu Yadav) ने कहा कि ''हम सभी बड़ों को सम्मान करते हैं, पहले भी था, आगे भी करेंगे. किस बात की नाराजगी है यह हम देखेंगे. जिस तस्वीर का जिक्र किया जा रहा है. वह लड़की कोई और थी, जब हम आईपीएल खेलते थे उस वक्त की बात है यह लड़की कोई और है. जिस लड़की के साथ मेरी फोटो को लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, मेरी बीवी वह लड़की नहीं है.''

ये भी पढ़ें- शादी के बाद पटना पहुंचकर बोले तेजस्वी- 'रेचल अब बन गईं हैं राजश्री यादव, पिताजी ने रखा है नाम'

बता दें कि लालू यादव की 7 बेटियों और दो बेटों में तेजस्वी सबसे छोटे हैं. तेजस्वी को लालू यादव का राजनीतिक वारिस माना जाता है. लालू यादव की गैर मौजूदगी में वे पार्टी और परिवार से जुड़े सभी फैसले लेते रहे हैं. तेजस्वी राघोपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और वर्तमान में वे बिहार के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं. तेजस्वी यादव 2015 से लेकर 2017 तक बिहार के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं. राजनीति में आने से पहले तेजस्वी ने क्रिकेट की पिच पर अपना हाथ आजमाया था. आईपीएल में उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के लिए खेला था.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP