पटना: राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन (Nomination for Rajya Sabha Elections) के लिए अब करीब 38 घंटे ही शेष बचे हैं. 31 मई शाम पांच बजे तक ही प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर पायेंगे लेकिन बीजेपी और बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किये हैं. अभी भी सस्पेंस (suspense in bjp and jdu on rajya sabha candidate) बरकार है. बीजेपी और जेडीयू में पहले आप पहले आप वाली स्थिति बनी हुई है. दूसरी तरफ आरजेडी के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है. इसे लेकर राजनीतिक छींटाकशी भी हो रही है.

भाजपा के इंतजार में जेडीयू: राज्यसभा की 5 सीटों के लिए बिहार में चुनाव होने हैं लेकिन बिहार एनडीए के दोनों घटक दल बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के इंतजार में हैं. दोनों चाहते हैं कि दूसरा पहले प्रत्याशी घोषित करे. भाजपा नेता यह चाह रहे हैं कि पहले जदयू प्रत्याशी का ऐलान करे जबकि जदयू नेता इस इंतजार में है कि पहले ऐलान भाजपा की ओर से हो.

दरअसल, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह (Union Minister RCP Singh) को लेकर जदयू नेता वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं. जेडीयू नेताओं को इस बात का भय है कि अगर पहले किसी दूसरे प्रत्याशी का ऐलान कर देती है तो कहीं बीजेपी आरसीपी सिंह को अपने कोटे से ना राज्यसभा ने भेज दे. लिहाजा, जेडीयू भाजपा के ऐलान के बाद ही अपने पत्ते खोलना चाहती है.

'अभी आरसीपी की उम्मीदवारी को लेकर मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. सीएम नीतीश कुमार इस पर फैसला लेंगे. जब घोषणा होगी तो बता दिया जाएगा'-ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष.

'प्रदेश स्तर पर सूची को अंतिम रूप देने के बाद केंद्र को भेज दिया गया है. केंद्र के स्तर पर फैसला लिया जाना है. जदयू को लेकर हमारे यहां ऐलान में देरी नहीं है. नेताओं की व्यवस्था के वजह से देरी हो रही है लेकिन जल्द ही ऐलान हो जाएगा.'-विनोद शर्मा, भाजपा प्रवक्ता.

'पार्टी जल्द ही ऐलान कर देगी. अभी नामांकन में वक्त है और समय से पहले पार्टी के अंदर फैसला ले लिया जाएगा.'-अरविंद निषाद, जदयू प्रवक्ता.

'भाजपा और जदयू में जहां संघर्ष है वही जदयू के अंदर काफी विवाद है. इसके चलते राज्यसभा टिकट को लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता है.'-एजाज अहमद, आरजेडी प्रवक्ता.

'भाजपा और जदयू में जातिगत समीकरण साधने को लेकर प्रतिस्पर्धा है. दोनों दल एक दूसरे के इंतजार में हैं. जदयू आरसीपी को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती. जदयू नेता की कोशिश यह है कि भाजपा के ऐलान के बाद ही वह अपना पत्ता खोले.'-डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक.

