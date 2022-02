पटना: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Bihar Industries Minister Shahnawaz Hussain) ने यूपी विधानसभा चुनाव (UP assembly elections) को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि यूपी के पूर्वांचल में बीजेपी के पक्ष में लहर (wave in BJP favor in UP Purvanchal) चल रही है. चुनाव से पहले हर बार विपक्षी दल लंबे चौड़े दावे करते रहे हैं लेकिन पूर्वांचल में उनका खाता तक नहीं खुलेगा. इसके बाद उनकी बात भी कोई नहीं सुनेगा. पूर्वांचल में भाजपा की आंधी है, सुनामी है.

पिछले बार भी यूपी के चुनाव में लोग कहते थे कि फर्स्ट फेज खराब हो गया और रिजल्ट आया तो सबसे अच्छा वही था. यूपी में कोई कितनी भी बयानबाजी कर ले, भाजपा वहां 300 से अधिक सीटें जीतेगी. जो विपक्ष बयान दे रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि रिजल्ट 10 मार्च को आने वाला है, उसके बाद उन्हें जवाब देना पड़ेगा. भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि एक बार जो भारत का नागरिक हो गया, उसकी नागरिकता कोई नहीं ले सकता.

जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर शाहनवाज हुसैन ने काफी सधी हुई प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा हमारे जो सहयोगी हैं, वे समाजवाद से जुड़े हैं. हमारा झंडा अलग है, नेता अलग हैं, नीति अलग है. हमारा सिंबल अलग है. अलग-अलग पार्टी होते हुए भी हम बिहार में एक हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि जो हम बोलेंगे, वो भी वही बोलेंगे. वो जो बोलेंगे हम उसकी कार्बन कॉपी करेंगे. अलग-अलग पार्टी अपनी-अपनी बात रखती है लेकिन बिहार में हमारी एकता है. कोई किन्तु नहीं परंतु नहीं. यह सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 तक एनडीए की सरकार चलेगी. इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए.

