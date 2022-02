पटनाः बिहार के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के द्वारा मुस्लिमों को लेकर दिए गए बयान का मामला तूल पकड़ चुका है. विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया और विधायक की बर्खास्तगी की मांग (Demand for dismissal of Haribhushan Thakur) की. विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा के बाद विपक्षी विधायक राजभवन पहुंचे और हरिभूषण ठाकुर को बर्खास्त करने संबंधी मांग (Rajbhawan March For dismissal of Haribhushan Thakur) का ज्ञापन सौंपा.

बता दें कि बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री ने बजट पेश किया. हालांकि, बजट पेश होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर नंदकिशोर यादव को धन्यवाद ज्ञापन करना था. लेकिन, विपक्ष ने हंगामा कर दिया. सदन में हंगामे के बाद विपक्ष राजभवन मार्च पर निकला.

पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे विपक्षी विधायकों में से एक राजद विधायक आलोक मेहता ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से उन्हें न्याय नहीं मिला है. लेकिन, अब वे अपने अभिभावक राज्यपाल से न्याय मांगने राजभवन पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी विधायक ने समाज को तोड़ने वाला बयान दिया है, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी.

दरअसल, बचौल ने बीते दिनों मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे दिया था. उन्होंने कहा था कि मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए. बीजेपी एमएलए ने कहा कि मुसलमानों को 1947 में दूसरा देश मिल गया है वो वहीं चले जाएं. मुसलमान यहां रहेंगे तो उन्हें दूसरे दर्जे के का नागरिक बनकर रहना होगा. बचौल ने मुसलमानों को मानवता का दुश्मन बताया है और कहा है कि वह पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं. इस्लामिक स्टेट बनाने का उनका एजेंडा है.

