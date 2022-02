पटना: राजधानी पटना के बेली रोड स्थित बेल्ट्रॉन भवन (Protest At Beltron Bhawan In Patna)के सामने डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा में पास सैकड़ों अभ्यर्थियों ने नौकरी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया है. प्रदर्शन के दौरान (Protest of Data Entry Operator Candidates In Patna)अभ्यर्थियों ने कहा कि, बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा उन लोगों ने 3 साल पहले ही पास की है और अभी तक उन लोगों को कहीं भी नियोजित नहीं किया गया है. अभ्यर्थियों ने बताया कि, बार-बार अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है. निश्चित तौर पर वो लोग परेशान हैं और यही मांग को लेकर अभ्यर्थी आज बेल्ट्रॉन भवन पहुंचे हैं.

ये भी पढ़ें- नियोजन के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने किया प्रदर्शन, बहाली नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

बता दें कि, मसौढ़ी से पहुंची अभ्यर्थी श्वेता सिंह ने कहा कि, बार-बार सिर्फ हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, 3 साल बाद भी अभी तक हम लोगों को नियोजित नहीं किया गया है. निश्चित तौर पर ये गलत है. उन्होंने कहा कि, सरकार हम लोगों की मांग को नहीं सुन रही है जिसके वजह से मजबूरन आज हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है. इस दौरान नालंदा से आए अभ्यर्थी सुभाष ने बताया कि, लगातार हम लोग विभाग के संपर्क में हैं लेकिन नियोजन को लेकर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है. आज हम लोग बेल्ट्रॉन भवन मामले की जानकारी लेने पहुंचे तो गेट के अंदर नहीं भी जाने दिया गया है. साथ ही तरह-तरह की बातें अधिकारियों द्वारा कही जाती है इसलिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और जब तक हम लोगों की बहाली नहीं की जाएगी तब तक पूरे बिहार में हम लोग आंदोलन करते रहेंगे.

दरअसल, बेल्ट्रॉन के माध्यम से बिहार में सरकारी कार्यालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में 3000 से ज्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर ऐसे हैं जो कि बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित परीक्षा पास कर चुके हैं. बावजूद इनको 3 साल से कहीं भी नियोजित नहीं किया गया है. डाटा एंट्री की परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का गुस्सा आज बेल्ट्रॉन भवन के पास देखा गया है. जहां, अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए जल्द से जल्द नियोजन की मांग की है.

ये भी पढ़ें- कैमूर: थानों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले दो युवक गिरफ्तार



ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP