पटना: पत्रकार नगर थाने की पुलिस (Patrakar Nagar Police Station in Patna) को एक (Cyber Crime in Patna) बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. मुन्ना कुमार नाम के एक साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud in Patna) को 62 एटीएम और डेढ़ लाख नकद के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार साइबर अपराधी ने इस गोरखधंधे से बाईपास थाना क्षेत्र के मेन रोड पर जमीन खरीद कर मकान निर्माण भी करवा रहा था. पुलिस गिरोह में शामिल लोगों और इस गिरोह के सरगना की तलाश में जुट गई है.

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पत्रकार नगर थाना अध्यक्ष मनोरंजन भारती ने बताया कि मुन्ना चौक गोलंबर के किनारे एसबीआई बैंक एटीएम के पास दो व्यक्ति बाइक पर सवार होकर आए. वो अपने कंधे पर पिट्ठू बैग लटका रखे थे पुलिस को देखते ही मौके पर मौजूद बाइक सवार फरार हो गया तो दूसरा साइबर फ्रॉड मुन्ना एसबीआई एटीएम में प्रवेश कर गया.

इन दोनों के प्रारंभिक गतिविधि पर शक होने के बाद पुलिस ने एसबीआई के एटीएम में घुसे शख्स से जब पूछताछ शुरू की तो उसने मौके पुलिस को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी. पुलिस ने जब मुन्ना के पीठ पर टंगे बैग की तलाशी ली तो उसमें एक मोबाइल, डेढ़ लाख रूपए नकद और 62 अलग-अलग नामों के एटीएम बरामद हुआ.

पुलिस ने जब उसके पास से इतने एटीएम बरामद होने पर सख्ती से पूछताछ की तो मुन्ना ने पुलिस को जानकारी दी कि वह दूसरे व्यक्तियों से खाते खुलवा कर उनके खातों के जरिए साइबर फ्रॉड की रकम उन खातों में मंगाया करता था और अपने एक अन्य सहयोगी के साथ फाइबर फ्रॉड के जरिए कमाई गई रकम को निकालने एसबीआई के एटीएम पहुंचा था.

दरअसल यह गिरोह आम लोगों को कॉल कर उन्हें इनाम पाने, नौकरी दिलाने और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त करने को लेकर और उनके एटीएम बंद होने का झांसा देकर उन लोगों से साइबर फ्रॉड जैसी घटना को अंजाम देता था और अन्य व्यक्तियों के नाम पर खुलवाए गए बैंक अकाउंट में उनसे पैसे मंगवा कर उस पैसे की निकासी किया करता था.

इस पूरे गिरोह का संचालक शिव शंकर शंभू नाथ है जो अपने गिरोह में शामिल युवकों को ट्रेनिंग देता है. उसके कहने पर ही उसके गिरोह के लोग कॉल एसएमएस और व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी भेज कर लोगों को प्रलोभन देने का काम किया करते थे और उसके बाद उन्हें जाल में फंसा कर उनके साथ साइबर फ्रॉड जैसी घटना को अंजाम दिया करते थे.

गिरफ्तार मुन्ना ने बताया कि उसके गिरोह के सरगना शिव शंकर उर्फ शंभू नाथ ने इसी साइबर फ्रॉड के जरिए बाईपास थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी मोहल्ला में काफी महंगी जमीन खरीद कर लाखों की लागत से 3 मंजिला मकान भी बनवाया है. पुलिस इस गिरोह में शामिल लोगों और इस गिरोह के सरगना की तलाश में जुट गई है.

