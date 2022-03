पटना: बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Speaker Vijay Sinha) और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के बीच सोमवार को हुई तीखी नोकझोंक को लेकर आज बिहार विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा (Opposition Protests in Bihar Assembly) देखने को मिला. विपक्ष का स्पष्ट कहना है कि अपने रवैये के लिए नीतीश कुमार को आसन से माफी मांगनी चाहिए (Nitish Kumar Should Apologize to Speaker), अन्यथा सदन को चलने नहीं देंगे.

'आसन से माफी मांगें सीएम': सोमवार को जो कुछ हुआ, उससे आहत होकर मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा सदन नहीं पहुंचे. उन्होंने सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए बीजेपी विधायक प्रेम कुमार को भेज दिया. सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई आरजेडी विधायक ललित यादव ने सोमवार की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आसन के साथ दुर्व्यवहार किया है. लिहाजा जब तक वह माफी नहीं मांगेंगे, सदन नहीं चलेगा.

'विधायिका और कार्यपालिका एक-दूसरे का सम्मान करे': वहीं, सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री विजय चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कोई भी असंसदीय या अशोभनीय टिप्पणी नहीं की. नीतीश कुमार ने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र और दायित्व बिल्कुल अलग है. दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए. एक दूसरे में हस्तक्षेप करने से और असहज स्थिति उत्पन्न होती है. विधानसभा अध्यक्ष ने भी दोहराया कि संविधान के मुताबिक सभी काम होना चाहिए. मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के बीच में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है.

विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित: हालांकि विजय चौधरी के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और लगातार सीएम से माफी की मांग पर अड़ा रहा. लगातार हंगामे और शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. दूसरी पाली में भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिस वजह से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जा सके. आखिरकार प्रेम कुमार ने 4 बजकर 50 तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया.

जब विधानसभा में भड़क गए CM नीतीश : दरअसल, लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Misbehave with Speaker Vijay Sinha in Lakhisarai) के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर विपक्षी दलों और बीजेपी के विधायक लगातार सदन में हंगामा कर रहे थे. ऐसे में सोमवार को सीएम ने सदन में कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है. बार-बार इस तरह से इस मुद्दे को सदन में उठाना सही नहीं है. हम न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं. विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी, हम उस पर जरूर विचार करेंगे और देखेंगे की कौन सा पक्ष सही है. इस दौरान सीएम और विधानसभा अध्यक्ष (Debate Between CM Nitish Kumar and Speaker Vijay Sinha ) के बीच तीखी बहस हुई थी.

