कोरबा/पटना : बिहार सरकार में पथ निर्माण विभाग के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के संगठन प्रभारी नितिन नवीन कोरबा दौरे पर (Nitin Naveen visit to Korba) रहे. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत (Nitin Naveen challenge to Bhupesh in Korba ) की. नितिन ने कहा कि "हमारे पास एक नहीं हजारों ओपी चौधरी हैं. मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करें". नितिन ने बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध को भी एक प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि "इसे अन्य संगठन हवा देकर युवाओं को उकसा रहे हैं.''

सवाल : प्रदेश में 90 विधानसभा में से 71 कांग्रेस के पास हैं, आप ऐसा कौन सा मंत्र देंगे जिससे कार्यकर्ता रिचार्ज हो?

जवाब : मुझे लगता है कि यह 71 सीटें भी बचा पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा काम है. यहां की सरकार नाकामियों से घिरी हुई है. यहां की कांग्रेस सरकार किसानों के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है. गरीब किसानों और अवैध उत्खनन का पैसा सोनिया के खाते में जा रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है. कांग्रेस सरकार के सभी 71 विधायक अब इस बात का जवाब देंगे. हमने इन सभी विधायकों को घेरने का काम शुरू कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन विधायकों को घेरेंगे.

सवाल : जिस तरह से ओपी चौधरी पर एफआईआर हुआ है, उसे आप किस तरह से देखते हैं?

जवाब : हम तो भूपेश सरकार को चुनौती देते हैं कि हमारे पास एक नहीं हजारों ओपी चौधरी हैं. आप को जितना FIR करना है, करिए. जितनी आपके पास जेल में जगह है, वह सब भर दीजिये. हमारे कार्यकर्ता गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं. जनता आपको इसका जवाब देगी.

सवाल : अग्निपथ योजना का विरोध सबसे ज्यादा बिहार में हो रहा है. आज बिहार जल रहा है, क्या कहेंगे?

जवाब : इस विषय में कुछ लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन हों या अन्य लोग, वह भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. हम लगातार इस बात का ध्यान रख रहे हैं. नजर बनाकर रखे हुए (Nitin Naveen On Agnipath Scheme) हैं. हम तो युवाओं से अपील भी कर रहे हैं कि वह शांति के साथ वार्ता करें. हम सभी विषयों पर बातचीत करने को तैयार हैं. जो भी उनके मन में भ्रम है, हम उसको दूर करेंगे.

सवाल : चूक कहां पर हो रही है, कहां पर आप लोग युवाओं को समझा नहीं पा रहे हैं?

जवाब : हमने तो युवाओं के लिए अवसर खोले हैं. हम तो उनके लिए नौकरियों के अवसर लेकर आये हैं. लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भ्रमित किया जा रहा है कि 4 साल बाद कुछ हो जाएगा. यह तो कई देशों में हो रहा है. 25% युवाओं को तो हम परमानेंट कर ही रहे हैं. सेना में 50 हजार नौकरी ज्यादा देने की बात है. हम हर 4 साल में देंगे. यदि 2 लाख नौकरियां होती हैं 4 साल में तो हम तो इससे भी बढ़कर ढाई लाख लोगों की नौकरी कन्फर्म कर रहे हैं. हम कहां इस बात से पीछे हट रहे हैं. हम 1 साल में 50 हजार नौकरी सेना में देते थे, लेकिन अब तो हम 4 साल में ढाई लाख करने जा रहे हैं.