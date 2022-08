पटना: बिहार में वज्रपात से कई लोगों की मौत (Many People Died Due To Lightning In Bihar) हुई है. जिस पर सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने दुख जताया है. गया में 3, रोहतास में 2, औरंगाबाद में 1 और कैमूर में 1 व्यक्ति की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं. मुख्यमंत्री ने सभी मृतक के परिजनों को तत्काल चार-चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिये हैं. मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें. खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुझावों का अनुपालन करें. खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें.

बिहार में आसमानी कहर : गौरतलब है कि बिहार में आसमानी कहर जारी है. रोहतास में आसमानी कहर (Lightning In Rohtas) टूटा. यहां ठनका गिरने से सास-बहू की मौत हो गई. हादसे के दौरान दोनों खेत में काम कर रही थी. तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दोनों बुरी तरह से झुलस (Two Died due to Lightning) गयीं. आनन-फानन में परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. मामला चेनारी थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव का है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट : बता दें कि बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट (Weather Department Alert In Bihar) जारी हुआ है. नालंदा, नवादा और शेखपुर जिले में वज्रपात, मेघ गर्जन के साथ-साथ भारी बारिश का अनुमान है. अरवल, जहानाबाद, गया, गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर जिले में वज्रपात, मेघ गर्जन के साथ-साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है. दरअसल बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, राज्य में चक्रवातीय हवा का प्रभाव उत्तर प्रदेश और बिहार के तटवर्तीय हिस्से में बना हुआ है. पिछले 5 दिन से मानसून सक्रिय है. मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए तेज हवा, वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है.