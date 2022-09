पटनाः नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा (law and order in bihar). कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की जमात वाली सरकार है. उन्होंने कहा कि सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, बल्कि सुपर सीएम ही इस सरकार को चला रहे हैं. जब बिहार में अपराध बढ़ रहा है तो उसे सुपर सीएम अपने तरह से मैनेज करने में लगे हुए हैं. खुले आम लोगों की हत्या की जाती है लेकिन मुख्यमंत्री पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं. इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सरकार को नहीं चला रहे हैं बल्कि राजद के लोग ही सरकार चला रहे हैं (Vijay Sinha targeted government on law and order).

कानून व्यवस्था पर भाजपा नेताओं ने नीतीश सरकार काे घेरा.

"खुले आम लोगों की हत्या की जाती है लेकिन मुख्यमंत्री पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं. इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सरकार को नहीं चला रहे हैं बल्कि राजद के लोग ही सरकार चला रहे हैं".-विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा

पूरे प्रदेश में लोग डरे सहमे हैंः बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने भी जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जो सरकार अभी चल रही है उसमें कभी भी एक दूसरे दल में सामंजस्य नहीं हो सकता है. जिस तरह से राज्य में अपराध बढ़े हुए हैं लोग डरे सहमे हैं, अपराधी नंगा नाच कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोल रहे हैं. जिस तरह से बालू घाट पर हजारों राउंड का गोली चली और चार लोगों की मौत हो गई लग रहा है कि बालू माफिया ही सरकार को चला रही है. अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय के तरफ से किसी भी तरह की बात नहीं की गई ना ही मुख्यमंत्री कुछ बोले हैं. पूरे प्रदेश में लोग डरे सहमे हैं (Samrat Chaudhary targeted Nitish government ).

"राज्य में अपराध बढ़े हुए हैं लोग डरे सहमे हैं, अपराधी नंगा नाच कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोल रहे हैं. जिस तरह से बालू घाट पर हजारों राउंड का गोली चली और चार लोगों की मौत हो गई लग रहा है कि बालू माफिया ही सरकार को चला रही है"- सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद

किस तरह का सुशासन बिहार मेंः सम्राट चौधरी ने कहा कि बेगूसराय की घटना को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वहां भी शराब माफिया ने ही गोली चलायी थी. चार लोगों को गोली मारी गयी थी. अभी तक उस मामले को लेकर पूरी तरह से खुलासा प्रशासन के लोगों ने नहीं किया है. कुल मिलाकर देखे तो बालू माफिया हो या शराब माफिया सबसे सरकार की मिलीभगत है. कहीं ना कहीं ये लोग बिहार को फिर से उस दौर में धकेल दिए हैं जो कभी जंगलराज कहलाता था. उन्होंने साफ-साफ कहा कि सरकार में गुंडा शामिल हो गए हैं और खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम जवाब मांगते हैं कि वह बताएं कि आखिर किस तरह से अपराध बढ़ा है. मुख्यमंत्री किस तरह का सुशासन बिहार में चला रहे हैं इसका जवाब भी जनता जानना चाहती है.