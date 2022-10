पटना: बिहार की राजधानी पटना स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में जयप्रकाश नारायण की जयंती मंगलवार को मनाई गई. इस कार्यक्रम में आरजेडी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जेपी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि (RJD workers pay tribute to JP) दी. इस मौके पर आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ही नजर (Jagdanand Singh did not Attend JP Jayanti) नहीं आए. जेपी की जयंती को मनाने के लिए आरजेडी के कोटे से महागठबंधन सरकार में भूमि और राजस्व सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता के साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी और रूबी सिंह पटेल के अलावा तमाम नेता उपस्थित थे.



आरजेडी ऑफिस में मनी जेपी की जयंती

नहीं दिखे जगदानंद सिंहः जयंती के मौके पर आलोक कुमार मेहता ने सबसे पहले जेपी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया. इसके बाद बारी-बारी से अन्य सभी इन नेताओं ने जेपी को याद किया और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला. पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और हर कोई यह जानने की कोशिश में लगा हुआ था कि इस मौके पर आखिर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आते हैं या नहीं? इससे पहले पार्टी कार्यालय में कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता था तो वह जगदानंद सिंह पूरी तन्मयता और श्रद्धा के साथ कार्यक्रम का आयोजन करते थे और सबसे पहले महान विभूतियों को याद करते थे.

साफ दिख रही आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष की उदासीनताः हाल की राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डाले तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को लेकर इन दिनों उदासीन नजर आ रहे हैं. दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं होना, उनके बेटे सुधाकर सिंह का मंत्री पद से इस्तीफा देना, तेजस्वी यादव का महागठबंधन को लेकर पार्टी के किसी भी नेता को टिप्पणी करने से रोकने का फरमान जारी करना और अब आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में जेपी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उनका शामिल नहीं होना जैसे कई घटनाक्रम सामने आए हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि जगदा बाबू का मन पार्टी से उचाट हो चुका है.



