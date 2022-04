पटनाः पेट्रोल-डीजल, गैस और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी (Hike In Petroleum Products Rate) का असर अब सीधे आम यात्रियों पर भी पड़ेगा. राजधानी पटना में ऑटो और बस का किराया 30 फीसदी तक महंगा (Hike In Auto and Bus Fare In Patna) हो सकता है. ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की बिहार शाखा की बैठक में किराया बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया गया. किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव परिवहन आयुक्त के पास फेडरेशन की ओर से सौंपा जायेगा. 10 दिनों के भीतर जबाव नहीं मिलने पर ऑटो और बस चालक अपने स्तर से बढ़ा लेने की बात कर रहे हैं.

गांधी मैदान से जंक्शन का किराया 15 रुपयाः ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार के महासचिव राज कुमार झा ने बैठक के बाद बताया कि 30 फीसदी बस और ऑटो किराया में बढ़ोतरी की मांग परिवहन आयुक्त को सौंपा जायेगा. मांग को जल्द से जल्द मई महीने तक लागू करने की कहेंगे. उन्होंने आगे कहा कि 30% वृद्धि होने से बाद गांधी मैदान से पटना जंक्शन का किराया 10 से बढ़कर 13 से 15 रुपये तक हो जायेगा. दूसरे रूटों पर भी इसी प्रकार बढ़ेगा. जैसे कि गांधी मैदान से दानापुर के लिए अभी 30 रुपया किराया है. आने वाले दिनों में यह बढ़कर 40 रुपया हो जाएगा.

महंगाई से चालक परेशानः राजकुमार झा ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल ऑटो और बस ड्राइवर बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं. ऐसे में ईंधन की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी के कारण घरेलू सामान से लेकर रसोई गैस और हर चीज की कीमतों में वृद्धि हुई है. गाड़ियों के परिचालन और रखरखाव के लागत में भी बढ़ोतरी हुई है. ड्राइवरों को आर्थिक रूप से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

परिवहन आयुक्त के पास देंगे प्रस्तावः उन्होंने आगे कहा कि तमाम स्थितियों को देखते हुए फेडरेशन ने 30 फीसदी तक भाड़े में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि वह अपनी मांग को लेकर परिवहन आयुक्त के पास जाएंगे और अगले 10 दिनों में जवाब नहीं देते हैं तो वह फिर से इस प्रस्ताव को आगे भेजेंगे और दोबारा कोई जवाब नहीं आया तो फेडरेशन अपने आप किराया बढ़ा लेगा.बता दें कि अभी के समय राजधानी पटना में पेट्रोल 116.35 रुपए प्रति लीटर, डीजल 101.27 रुपए प्रति लीटर और सीएनजी 78 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है.

