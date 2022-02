पटना: पटना जू में एक नया मेहमान आया है. पटना जू में नर जिराफ भीमा और मादा शांति ने शिशु जिराफ को जन्म (Giraffe Shanti gives birth to baby in Patna Zoo) दिया है. अब पटना जू में जिराफ (Giraffe in Patna Zoo) की संख्या बढ़कर 6 हो गयी है. शांति पिछले पांच दिनों से 24 घंटे डाॅक्टर की निगरानी में थी. उसकी सीसीटीवी कैमरे से माॅनिटरिंग हाे रही थी. शनिवार की सुबह उसने शिशु जिराफ को जन्म दिया है. शिशु जिराफ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

जिराफ शिशु के जन्म लेने से वन्य प्रेमियों में खुशी की लहर है. शिशु जिराफ अपनी मां के साथ पिंजड़े में उछल-कूद कर रही है. संजय गांधी जैविक उद्यान (Sanjay Gandhi Biological Park) जिराफ प्रजनन में रिकॉर्ड की ओर अग्रसर है. जू में अफ्रीकी नस्ल के जिराफ हैं. इस जिराफ को वर्ष 2006 में अमेरिका के सेंट डियागो जू से पटना जू लाया गया था. मादा जिराफ के प्रजनन के लिए मैसूर जू से नर जिराफ को लाया गया था

देश में मैसूर जू में सबसे अधिक छह जिराफ हैं. पटना जू जिराफ की संख्या के मामले में अब मैसूर जू के बराबर हो गया है. जू में 12 जुलाई 2006 को अमेरिका के सेंट डियागो जू से तीन शिशु जिराफ गिफ्ट में मिले थे. इनमें दो मादा सृष्टि, शांति और एक नर विकास जिराफ आया था. इसमें सृष्टि और विकास की मौत पटना जू में हो गई. शांति अकेली बची थी. जू में नर जिराफ की मृत्यु के बाद प्रजनन पर ब्रेक लग गया था. मैसूर जू से भीमा नामक नर जिराफ लाने के बाद पुन: प्रजनन शुरू हुआ है. इसके बाद लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है.

