पटना: राजधानी पटना में ब्रह्मपुत्र मेल में आग (Fire Breaks Out in Brahmaputra Mail in Patna) लग गई. दानापुर रेल मंडल के बिहटा रेलवे स्टेशन (Bihta Railway Station of Danapur Railway Division) पर उस समय अफरा-तफरी का माहौल हो गया. जब दिल्ली से कामाख्या जा रही 15657 डाउन ब्रह्मपुत्र मेल के जनरल कोच में ब्रेक बाइंडिंग से अचानक आग और धुएं की लपटें उठने लगी. यात्रियों से घटना की सूचना मिलने के बाद ट्रेन ड्राइवर ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ब्रह्मपुत्र मेल को बिहटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया.

ब्रह्मपुत्र मेल में लगी आग: मिली जानकारी के अनुसार, हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी और रेल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और फायर सेफ्टी की सहायता से जनरल कोच 14427/C के ब्रेक बाइंडिंग में लगी आग पर काबू पाया. आग लगने की सूचना के बाद ट्रेन में बैठे यात्रियों में भगदड़ की स्थिति हो गई. हालांकि रेलवे के अधिकारियों के समझाने के बाद यात्री शांत हुए. तकरीबन आधे घंटे की जांच-पड़ताल के बाद ट्रेन को कामाख्या के लिए बिहटा रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया.

ब्रेक बाइंडिंग से लगी आग: 'दिल्ली से कामाख्या जा रही, 15657 ब्रह्मपुत्र मेल जब आरा रेलवे स्टेशन से खुली और कोइलवर पुल पार कर रही थी, इसी दौरान लोगों ने सूचना दी कि पीछे वाले जनरल कोच में ब्रेक बाइंडिंग से आग लगी है. सूचना के बाद ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारी ने तत्काल इसकी जानकारी रेलवे ड्राइवर को दी. इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बिहटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया. हालांकि ट्रेन को रोकने के बाद रेलवे के अधिकारी ने फायर सेफ्टी के साथ आग बुझाई. इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ.' - अजीत कुमार, यात्री

समय रहते आग पर पाया गया काबू: '15657 दिल्ली से कामाख्या जा रही ब्रह्मपुत्र मेल के जनरल कोच के ब्रेक बाइंडिंग में अचानक धुंआ और आग लगने की सूचना मिली. तत्काल ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को बिहटा स्टेशन पर रोका. ट्रेन तकरीबन 1:56 PM पर रेलवे स्टेशन पर लगी और 2:25 PM पर ट्रेन को कामाख्या के लिए रवाना किया गया. हालांकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है. आग पर काबू पा लिया गया. फायर सेफ्टी ट्रेन में मौजूद थी जिसके कारण एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया.' - रामबाबू सिंह, स्टेशन मैनेजर, बिहटा रेलवे स्टेशन

क्या होता है ब्रेक बाइडिंग: जब ट्रेन का ड्राइवर इंजन के हेल्प से पूरे ट्रेन में ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लग जाता है, लेकिन जब कुछ देर बाद ट्रेन चालक इंजन से ट्रेन का ब्रेक रिलीज करता है तो कोच/वैगन के कुछ ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं. इसी को ब्रेक बाइंडिंग कहते हैं. ब्रेक बाइंडिंग किसी भी ट्रेन के लिए चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो या मालगाड़ी हो बहुत हानिकारक होता है. ब्रेक बाइंडिंग से ट्रेन को बहुत नुकसान पहुंचता है.

