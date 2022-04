पटना: इन दिनों बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल (DGP Sanjeev Kumar Singhal) लगातार बेहतर पुलिसिंग की दिशा में काम कर रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने पटना में तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि अगर यहां रहना है तो आपको कड़ा मेहनत (policemen posted in Patna will have to work harder) करनी होगी. उन्होंने कहा कि जो हमारे अनुरूप मेहनत नहीं करेंगे, उन्हें पटना जिला से बाहर कर देंगे. अफसर या जवान, सभी के लिए यही नियम और कायदा है.

पुलिस अफसर और जवानों को डीजीपी की नसीहत: पटना के दीघा थाना का औचक निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि मैंने सभी को साफ-साफ कहा है कि अगर वो पटना जिला में रहना चाहते हैं तो उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी. जो हमारे अनुरूप मेहनत नहीं करेंगे, उन्हें पटना जिला से बाहर कर देंगे. उन्होंने कहा कि अफसरों और जवानों के काम पर पुलिस मुख्यालय लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं. लिहाजा काम में लापरवाही बरतने वालों को सीधे पटना से बाहर कर दिया जाएगा.

थाना में संसाधानों को बेहतर बनाने पर जोर: डीजीपी ने कहा कि उनके दीघा थाना आने के कई उद्देश्य हैं. थाने में अफसरों से डिटेल से बातचीत हुई है. किस तरह से थाना में संसाधानों को बेहतर बनाया जाए. पेंडिंग केस, वारंट कुर्की, इन सब को किस तरह से तेजी के साथ निपटाया जाए. इसमें अफसरों को जो दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें हर हाल में जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश की जाए.

