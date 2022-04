पटना: बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा (Increasing Crime In Bihar) है. बेखौफ अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए हत्या और लूट जैसी वारदात को अंजाम देते हैं. ताजा मामला पटना के फुलवारीशरीफ थाना के टमटम पड़ाव के पास की है. जहां जमीन विवाद में बाइक सवार अपराधियों ने दो लोगों को (Criminals Shot Two People In Patna) गोली मारकर फरार हो गए. वहीं, गोली लगने से घायल दोनों व्यक्ति को गंभीर हालत में एम्स में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच और कार्रवाई में जुट गई है.

फुलवारीशरीफ में दो लोगों को मारी गोली: बात दें कि एक व्यक्ति को सीने में तो दूसरे को चेहरे पर गोली लगी है. घायलों की पहचान तस्वीर मलिक और जावेद मलिक के रूप में की गई है. बताया जाता है कि दोनों टमटम पड़ाव के पास फल दुकान पर खड़े थे. उसी दौरान दो की संख्या में बाइक सवार अपराधी आए और दनादन गोली चलाने लगे. जिसमें तस्वीर मलिक को सीने में गोली लगी जबकि जावेद मलिक को चेहरे पर गोली का छर्रा लगा है. फुलवारी शरीफ के टमटम पड़ाव के पास गोलीबारी की घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल हो गया था. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल को उठाकर एम्स में भर्ती कराया.

ताज बिल्डर पर फायरिंग कराने का आरोप: वहीं, घायल तस्वीर मलिक ने बताया कि, हारून कॉलोनी का रहने वाला ताज बिल्डर ने ही उनपर फायरिंग करवायी है. उसने कहा कि एक फ्लैट को लेकर पैसे की लेनदेन का विवाद था. जिसकी वजह से पहले भी ताज ने धमकी दिया था और उसी ने फायरिंग करवायी है. इस मामले में फुलवारीशरीफ थानाध्यक्ष रफीकुल रहमान ने बताया कि गोलीबारी की घटना में एक शख्स को गोली लगी है. जिसे इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया दिया गया है. अपराधियों की तलाश में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.

