पटना: बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona in Bihar) में पिछले 4 दिनों से मिल रहे मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आई है. राज्य में संक्रमण दर कम होकर 1.97 फीसदी तक पहुंच गई है जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.66 प्रतिशत हो गई है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो शुक्रवार को राज्य में 3009 कोरोना के नए मरीज मिले थे, जबकि 6896 संक्रमित स्वस्थ हुए थे. इस तरह राज्य में शुक्रवार को नए मरीजों की संख्या में कमी और संक्रमण मुक्त होने की संख्या में वृद्धि के बाद रिकवरी रेट 95.66 प्रतिशत दर्ज किया गया जबकि संक्रमण दर 1.97 फीसदी दर्ज की गई.

विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 11 जनवरी को 5908 नए मरीजों की पहचान हुई थी जबकि 1790 मरीज संक्रमण मुक्त हुए थे. इस तरह देखा जाय तो राज्य में उस दिन रिकवरी रेट 95.08 फीसदी दर्ज किया गया था , जबकि संक्रमण दर 3.14 फीसदी दर्ज किया गया. राज्य में 15 जनवरी को भी संक्रमण दर 3.66 प्रतिशत दर्ज किया गया था जबकि रिकवरी रेट 93.85 फीसदी दर्ज किया गया.

16 जनवरी को भी संक्रमण दर घटकर 3.45 प्रतिशत तक पहुंच गया और रिकवरी रेट बढ़कर 93.95 फीसदी दर्ज किया गया. पिछले चार दिनों के संक्रमण दर में भी लगातार गिरावट आई है. मंगलवार राज्य में संक्रमण की दर 2.96 फीसदी थी जो बुधवार को घटकर 2.74 प्रतिशत तथा गुरुवार को 2.30 प्रतिशत तक पहुंच गई. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण दर में कमी आई है, लेकिन इससे अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि राज्य में अभी शादी विवाह के आयोजन शुरू हो गए है, जिसमे ज्यादा सतर्कता जरूरी है.

