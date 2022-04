पटना: बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी (Chief Secretary Amir Subhani) ने पत्र लिखकर सभी अधिकारियों को अहम निर्देश (Important instructions to all officers in Bihar) दिया है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को मुख्यालय से लेकर जिला अनुमंडल प्रखंड और अंचल स्तर तक पदाधिकारी जनता दरबार (Janata Darbar) लगाकर लोगों की शिकायतें सुने.

CS ने दिए जनता दरबार लगाने के निर्देश: मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी प्रमुख सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ प्रमंडलीय आयुक्त और सभी डीएम को पत्र लिखकर 21 जून 2018 में दिए गए दिशा-निर्देश को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है. मुख्य सचिव ने मुख्यालय स्तर पर सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को सभी अधिकारियों को रहने का निर्देश दिया है. साथ ही शुक्रवार को जनता दरबार लगाने का निर्देश जारी किया है और इसे प्रचारित प्रसारित करने के लिए भी कहा है.

बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) भी जनता दरबार लगाकर लोगों की परेशानी को सुनते हैं, ये जनता दरबार प्रत्येक महीने के पहले तीन सोमवार को आयोजित होता है. हालांकि, विधानमंडल सत्र के चलते पिछले कुछ दिनों से जनता दरबार आयोजित नहीं किया जा रहा है. जनता दरबार में एक दिन में मुख्यमंत्री कई लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं सुनते है. हर सोमवार को अलग-अलग विभाग की समस्याएं ली जाती है. जनता दरबार में जिस दिन जिस विभाग की समस्या सुनी जाती है, उस दिन उस विभाग के तमाम पदाधिकारी और मंत्री मौजूद रहते हैं. इसी तर्ज पर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने अधिकारियों को जनता दरबार लगाने का निर्देश दिया है.

