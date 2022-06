पटनाः बिहार के उद्योग जगत के लिए अच्छी खबर (Good News For Industry) है. बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड मिला है. दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्योग विभाग के अधिकारियों ने यह पुरस्कार प्राप्त किया. राज्य ने एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया (Bihar Got Second Prize In National MSME Award ) है. ओडिशा के बाद बिहार दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है. पुरस्कार मिलने के बाद बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन (Industry Minister Shahnawaz Hussain) ने पटना आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी.

"औद्योगिकीकरण की राह पर बिहार तेजी से आगे बढ़ रहे बिहार के लिए यह बहुत बड़ा प्रोत्साहन है. बिहार के औद्योगिकीकरण का पूरा नजर एमएसएमई सेक्टर पर है. बिहार में पिछले डेढ़ साल में करीब 36 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं. इनमें से अधिकतर एमएसएमई सेक्टर में हैं. इस अवधि में सूबे में छोटे-बड़े उद्योगों की स्थापना और उद्योगों के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से छोटे-छोटे उद्यम लगाने वाले लोगों के लिए सरकार 10 लाख रुपया मुहैया करा रही है. "-सैयद शाहनवाज हुसैन, उद्योग मंत्री, बिहार सरकार

उद्योगपतियों के लिए बिहार में प्लग एंड प्ले सिस्टमः उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार आगे बढ़ रहा है. राज्य के बारे में लोगों के मन में जो सोच और कल्पना पहले था, वह पूरी तरीके से बदल गया है. बिहार उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता रहेगा. जिस तेजी से काम बिहार में हो रहा है दूसरे राज्य से भी उद्यमी बिहार आकर निवेश कर रहे है .प्लग एंड प्ले सिस्टम (Plug and Play System) से बिहार में काम चल रहा है. टेक्सटाइल, लेदर, एथनॉल सहित सभी क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा है. और भी कंपनियां बिहार में स्थापित होगी, जिससे बिहार के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा. बिहार तरक्की का नया आयाम लिखेगा.

पीएम मोदी का जताया धन्यवादः वहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री सहित बिहार के उद्योगपति और जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सम्मान सभी के योगदान से बिहार को मिला है. बिहार सबों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा. जिस विश्वास के तहत प्रधानमंत्री ने हम पर भरोसा जताया है. उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा और बिहार अपनी जन्मभूमि को लेकर हमेशा दिन रात मेहनत करूंगा. वहीं इस अवसर पर बीआईए और चेंबर ऑफ कॉमर्स के कई सदस्यों ने शाहनवाज हुसैन को फूल माला पहनाकर शुभकामना देते हुए मिठाई भी खिलाया.

