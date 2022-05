पटना: पटना जंक्शन पर आरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है. आरपीएफ ने पुणे-पटना एर्नाकुलम ट्रेन (Patna Ernakulam Train) में छापा मारकर 3 नाबालिग बच्चों को मानव तस्करों की चंगुल से मुक्त (children freed from human traffickers in Patna) कराया. इसके साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार (Human trafficker arrested in Patna) किया गया है. काम दिलाने के बहाने बच्चों को कोयंबटूर ले जाया जा रहा था. बच्चों की उम्र 14 से 16 साल के बीच है. वे जहानाबाद जिले के रहने वाले हैं. तीनों बच्चों को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया है.

मानव तस्कर गिरफ्तार: बताया जाता है कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर विपिन चतुर्वेदी के नेतृत्व में आरपीएफ की टीम ने बच्चों को छुड़ाया. टीम को सूचना मिली थी कि पुणे पटना एर्नाकुलम ट्रेन (22670) से एक गिरोह कुछ नाबालिग बच्चों को ले जा रहा है. इस पर टीम ने पटना जंक्शन पर खड़ी इस ट्रेन में छापा मारा. गार्ड के पास साधारण बोगी में पुलिस को देखते ही तस्कर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे दबोच लिया गया.

जहानाबाद के रहने वाले हैं बच्चे: पकड़े गये तस्कर की पहचान जहानाबाद जिला के मखदुमपुर निवासी सुधीर कुमार के रूप में हुई है. आरपीएफ का कहना है कि बच्चों को सुधीर कुमार गैरकानूनी तरीके से कोयंबटूर ले जा रहा था. आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए मानव तस्कर सुधीर कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं, बच्चों को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया है.

