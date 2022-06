पटना: बिहार के पटना स्थित आदर्श केंद्रीय कारा बेउर (Prisoners of Beur Jail) से कैदियों को भागलपुर जेल में स्थानांतरित (Prisoners Shift From Beur Jail to Bhagalpur) करने की प्रक्रिया तेज की गई है. इसी क्रम में रविवार को भी 23 कैदियों को बेऊर से भागलपुर केंद्रीय कारा (Prisoners of Bhagalpur Jail) भेजा गया. कारा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, जेल में शांति, सुरक्षा और विधि व्यवस्था के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है. इससे पहले भी 20 कैदियों को भागलपुर भेजा गया था.

23 कैदी बेऊर से भागलपुर शिफ्ट : कारा मुख्यालय के निर्देश पर बेउर जेल (Patna Beur Jail ) में वर्षों से रह रहे 60 से अधिक कैदियों की सूची भेजकर उनका स्थानांतरण दूसरे जेलों में करने को कहा गया था. फिलहाल, 23 कैदियों को भागलपुर शिफ्ट किया गया है. भागलपुर जेल (Bhagalpur Jail) भेजे गए कैदियों में सुबोध राय, संजीत राय, विजय सिंह, अजय चौधरी, विनय कुमार, सुरेश सिंह, अखिलेश राय, साकेत कुमार उर्फ पिंटू राजेश चौधरी और अन्य शामिल हैं. इनमें से अधिकांश पर हत्या, लूट व रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं.

जेल से प्लानिंग, जेल से वारदात: पटना पुलिस भी इन कैदियों को बेउर जेल से भागलपुर केंद्रीय कारा में शिफ्ट किए जाने से राहत की सांस ले सकती है. दरअसल ऐसे कई कैदी बेउर जेल में बंद हैं, जो राजधानी समेत आसपास के इलाकों में बड़ी आपराधिक घटनाओं की प्लानिंग करते हैं और फिर उसे अपने गैंग के लोगों को खबर भेज कर वारदात को अंजाम देते हैं. पटना के एसएसपी मानव जीत सिंह ढिल्लों ने पिछले दिनों ही कहा था कि जेल से अपराधिक घटनाओं की प्लानिंग की जा रही है.

