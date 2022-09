नालंदा: बिहार के नालंदा में देर रात रफ्तार का कहर देखने (road accident in nalanda ) को मिला. यहां एक तेज रफ्तार कार ने जीजा-साले को कुचल कर मार डाला. दोनों सड़क किनारे टहल रहे थे. इसी दौरान तेज गति से आ रही कार ने दोनों को (Two Persons died in Road Accident in Nalanda) कुचल दिया. इस घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद चालक कार को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया. यह घटना सरमेरा थाना क्षेत्र के मीरनगर गांव के पास की है.

खाना खाने के बाद टहल रहे थे जीजा-सालाः सरमेरा थाना क्षेत्र मीरनगर गांव के पास बुधवार की रात एक कार से कुचलकर जीजा-साले की मौके पर मौत हो गई. मृतक मीरनगर निवासी कृष्ण राम का 30 वर्षीय पुत्र राजेश राम और उनका बहनोई रहुई निवासी मसुदन राम हैं. दोनों खाना खाने के बाद टहलने निकले थे. उसी दौरान हादसा हुआ. घटना के बाद चालक वाहन छोड़ कर फरार हो गया. गुस्साए ग्रामीणों ने चालक पर कार्रवाई व मुआवजा की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया.

"मेरा भाई और बहनोई सड़क पर टहलने निकला था. इसी दौरान एक मारुति कार ने दोनों को कुचल दिया. इससे दोनों की मौत हो गई" - मुन्ना, मृतक का भाई

अक्रोशित लोगों ने किया सड़क जामः घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने आक्रोशितों को समझा बुझाकर शांत कराया. करीब आधे घंटे के बाद जाम हटाया जा सका. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. दुर्घटना की बाबत पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है. सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत पर थानाध्यक्ष विवेक राज ने बताया कि वाहन को जब्त कर उस पर केस दर्ज किया गया है.

"मीरनगर गांव के पास सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं वाहन को जब्त कर उस पर केस दर्ज किया गया है" - विवेक राज, थानाध्यक्ष, सरमेरा थाना