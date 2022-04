नालंदा: बिहार के नालंदा में सड़क दुर्घटना में कई लोग घायल (Many People Injured in Road Accident in Nalanda) हो गए. अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए भीषण हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से तीन की हालत नाजुक है. पहली घटना इस्लामपुर घोसी मुख्य सड़क मार्ग पर मीरा विगहा गांव के पास की है. जहां ट्रक और बस की सीधी टक्कर में बस पर सवार दर्जनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए. घटना के बाद ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को इलाज के लिए बगल के घोसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. जहां सभी का इलाज जारी है.

अलग-अलग हादसों में कई लोग घायल: बस पर सवार सभी घायल इसलामपुर थाना क्षेत्र के सकरी गांव निवासी बताए जा रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया की सकरी गांव से शुक्रवार को मथुरा चौधरी के पुत्र पिन्टू चौधरी की बारात बस से जहानाबाद जिला के मोहनपुर गांव में गई थी. शनिवार की सुबह शादी-ब्याह का रस्म खत्म होने बाद बस पर सवार बराती बस से वापस इस्लामपुर थाना क्षेत्र के सकरी गांव लौट रहे थे, कि रास्ते में घोसी मीरा विगहा गांव के पास बस एवं ट्रक मे सीधी टक्कर हो गई. घटना के बाद सकरी गांव में कोहराम मच गया.

कई घायलों की हालत नाजुक: दूसरी घटना रहुई थाना अंतर्गत बिहटा-सरमेरा मुख्य मार्ग 78 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. जहां बिहटा की ओर से आ रही अज्ञात तेज रफ्तार ट्रक ने तीन आइसक्रीम बेचने वाले मजदूर को रौंदता हुए मौके से फरार हो गया. सूचना पाकर मौके पर पहुंची रहुई थाना पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. रहुई थाना में पदस्थापित एसआई दीपक कुमार ने बताया कि तीनों व्यक्ति एनएच 78 पर खिरौना मोड़ के पास रोड किनारे आइसक्रीम बेच रहे थे. उसी दरमियान बिहटा की तरफ से तेज गति से आ रही ट्रक ने रौंद दिया.

सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज: तीनों घायल मजदूर रहुई प्रखंड इलाके के सुपासंग गांव के इंद्रदेव बिंद के पुत्र ज्ञानचंद कुमार, मादाचक गांव के अनीश राज और चिंटू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. वहीं, रहुई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ लापरवाही देखने को मिलता है. इस अस्पताल में दिन में मात्र दो स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहते हैं. इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रहुई पुलिस ने आनन-फानन में गंभीर हालत में तीनों व्यक्ति को इलाज कराने के लिए अस्पताल भेज कर अज्ञात ट्रक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.

