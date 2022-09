नालंदा: बिहार के नालंदा में राजगीर के कन्वेंशन हॉल में लोजपा रामविलास के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन (Organized Three Day Training Camp Of LJPR In Rajgir)किया गया. जिसका आज आखिरी दिन था और आज पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान (National President of LJPR Chirag Paswan) ने सभी कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर उनसे फूल मालाओं के साथ कई तरह के उपहार दिए. इसी कड़ी में एससी-एसटी प्रकोष्ठ के नेताओं ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को तराजू पर सिक्कों से तौला गया.

ये भी पढ़ें- चिराग पासवान बोले- 'मुझे मंत्री बनने का शौक नहीं, बिहार को आगे ले जाना मेरी प्राथमिकता'

राजगीर में चिराग को कार्यकर्ताओं ने सिक्कों से तौला : जमुई सांसद चिराग पासवान (Jamui MP Chirag Paswan) ने तराजू पर बैठाकर सिक्कों से तौलने पर कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया. गौरतलब है कि बिहार के जो राजनीतिक हालात अभी मौजूदा समय में है, उसे लेकर पार्टी के द्वारा एक नई रणनीति तैयार की जा रही है. संभवत: आने वाले समय में मध्यावधि चुनाव होने की आशंका को लेकर हर पार्टी अपने आप को मजबूत बनाने पर लगी है. इसी कड़ी में फिर से नालंदा के राजगीर में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया.

2024 तक बिहार में मध्यावती चुनाव- चिराग : इस बीच कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश के किसी भी लोकसभा से चुनाव नहीं जीत सकते हैं. 2024 तक बिहार में मध्यावती चुनाव होगा. इसकी तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी फिलहाल किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी, और न ही मुझे मंत्री बनने का कोई लालच नही है, हम सत्ता में आएंगे तो 50 साल के लिए आएंगे.

चिराग का नीतीश पर निशाना: चिराग ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन से हाथ इसलिए मिलाया, क्योंकि उन्हें डर था कि बीजेपी उनकी पार्टी में तोड़ देगी. चिराग ने आगे कहा कि अगर अपनी नीतियों से रामविलास पासवान ने समझौता किया होता तो 2005 में ही बिहार के मुख्य़मंत्री बन गए होते. उन्होंने विरोधियों से कहा कि आप लोग राज करने के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग बिहार पर नाज करने के लिए लड़ रहे हैं.

राजगीर में LJPR का 3 दिवसीय प्रशक्षिण खत्म : बिहार के नालंदा स्थित राजगीर में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है. कन्वेंशन हॉल में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान (LJPR Chief Chirag Paswan) समेत तमाम नेता शामिल हुए हैं. इस बीच चिराग की तस्वीर सामने आई है. जिसमें वह तांगे की सवारी करते नजर आ रहे हैं. उनके साथ-साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी चल रहे हैं.

बिहार में मध्यावधि चुनाव की तैयारी में जुटी LJPR : लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का मानना है कि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार चल रही है, उससे यह लग रहा है कि कभी भी सरकार गिर सकती है. ऐसे में कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर तैयार रहने का प्रशिक्षण इस प्रशिक्षण शिविर के द्वारा दिया जाएगा.