नालंदा: बिहार में महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाओं (Criminal Incidents Against Women in Bihar) में लगातार इजाफा हो रहा है. रोजाना इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं. नालंदा में एक युवती का शव (Girl dead body found in Nalanda) सरसों के खेत से बरामद किया गया है. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों ने दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की आशंका जतायी है. शव की शिनाख्त नहीं हो पायी है. युवती की उम्र करीब 20-22 साल है.

यह घटना रहुई थाना क्षेत्र में घटी है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गयी है. शव बरामद होने की खबर मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण वहां जुट गये. ग्रामीणों को आशंका है कि युवती के साथ गलत हरकत कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसकी हत्या कर दी और शव को यहां फेंक दिया गया.

देखें वीडियो

ये भी पढ़ें: VIDEO: सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद बवाल, ड्राइवर को बचाने गई पुलिस पर हुआ पथराव

ग्रामीणों ने बताया कि इस घटना की जानकारी तब हुई, जब गांव के बच्चे खेत की ओर खेलने जा रहे थे. तभी उनमें से किसी बच्चे की नजर शव पर पड़ी. बच्चों ने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी. उसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी. खबर लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो सकी थी. प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं बताया है.

ये भी पढ़ें: नालंदा कॉलेज में छात्रों के दो गुटों में विवाद, जमकर चले लात-घुसे और डंडे

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP