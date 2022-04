मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 17 साल की लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (Minor girl dies in suspicious condition in Muzaffarpur) हो गयी है. वह 10वीं की छात्रा थी. लड़की रात से घर से गायब थी. वह लड़की और उसका 17 साल का एक दोस्त बेहोशी की हालत में तालाब के किनारे मिले थे. एक मछुआरे ने दोनों को देखकर ग्रामीणों को सूचना दी. इसके बाद दोनों को तालाब से बाहर निकालकर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. छात्रा की स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया था. परिजनों ने उसे बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया है जहां शुक्रवार की सुबह उसकी मौत हो गयी. मृतका की मां ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप (allegation of gang misconduct in Muzaffarpur) लगाया है.

रात से ही गायब थी छात्रा: छात्रा की मां ने बताया कि देर रात बेटी ने खाना खाने को लेकर पूछा तो मैने कहा तुम खाकर सो जाओ. इसके बाद मैं सोने चली गई. सुबह देखा कि गेट खुला हुआ है. बेटी घर में नहीं थी. उसकी खोजबीन की गयी लेकिन कुछ पता नहीं चला. इसी दौरान उसके तालाभ में पड़े होने की खबर मिली. तालाब की ओर जाने लगी तो एक बोलेरो आ रही थी. उसमें बेटी थी. उसमें बैठे व्यक्ति ने बताया कि अस्पताल ले जाया जा रहा है. इसके बाद उनके साथ वह भी गयीं. रास्ते में युवक को भी ले लिया गया. वहां पर डॉक्टरों से पता चला कि बेटी के प्राइवेट पार्ट में चोट लगी है.

दोनों में प्रेम प्रसंग की चर्चा: घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है. बताया जाता है कि दोनों एक ही गांव के अंतरजातीय हैं. दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी दौरान दोनों ने जहर खा लिया था. छात्र की मां ने बताया कि उनका बेटा 10 वीं का छात्र हैं. इफ्तार करने के बाद वह घर से निकला था. उसके बाद रात में वह घर नहीं लौटा. सुबह जानकारी मिली कि वह तालाब किनारे बेहोश पड़ा है. उसके साथ एक छात्रा भी है. दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे. मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे और दोंनो को घर लाया गया. दोनों की सांसें चल रही थीं. इसके बाद दोनों को अस्पताल लाया गया जहां उसका इलाज किया गया. बेहतर इलाज के लिए शहर रेफर कर दिया गया.

जांच में जुटी पुलिस: छात्रा की इलाज के दौरान शुक्रवार की सुबह मेडिकल कॉलेज में मौत हो गयी. मौत के बाद इलाके में कई तरह की चर्चा हो रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से प्राइवेट पार्ट में चोट की बात आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है. वहीं, घटना के बाद गांव का माहौल में गमगीन है. सभी लोग स्तब्ध हैं. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.

इस मामले में एसडीपीओ सरैया राजेश शर्मा ने बताया कि गुरुवार को जैतपुर ओपी इलाके में छात्र और छात्रा को बेहोशी की हालत में लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया था. छात्रा की मौत इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में हुई है. पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया. पूरे घटनाक्रम में कई तरह बातें सामने आ रही हैं. पुलिस की टीम कई बिन्दुओं पर जांच कर रही है. जांचोपरांत पूरा मामला साफ होगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही दुष्कर्म या फिर मौत के कारणों का खुलासा होगा. भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजित कुमार ने कहा कि फ्रंट का प्रतिनिधिमंडल आज शाम पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में पीड़िता के घर पहुंच जायेगा. नाबालिग पीड़िता के परिवार से मिलकर न्याय दिलाने के लिए कार्य करेगा.

