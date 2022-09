मुजफ्फरपुरः बिहार के मुजफ्फरपुर में 10वीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म (school girl molested in Muzaffarpur) का मामला सामने आया है. घटना मोतीपुर थाना क्षेत्र की है. घटना के बाद छात्रा का कहना है कि आरोपी बिजली विभाग में कार्यरत है और उसे जान से मारने की धमकी (Rape Victim getting threat in Muzaffarpur) दे रहा है. पीड़िता का कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो जान दे देगी. फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है.

ये भी पढ़ेंः मुजफ्फरपुर: शादी का झांसा देकर प्रेमी ने किया दुष्कर्म, शिकायत दर्ज

काफी चक्कर लगाने के बाद हुआ मामला दर्जः दुष्कर्म मामले में फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने केस दर्ज करने बाद बयान दर्ज किया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है. इससे पहले पीड़िता को मामला दर्ज कराने को लेर काफी दौड़ाया गया था. पीड़िता ने बताया कि इस मामले के बाद जब मोतीपुर थाने गई तो वहां एफआईआर दर्ज नहीं किया गया और महिला थाने जाने को बोला गया. महिला थाना जाने पर कहा गया कि मोतीपुर थाने जाओ, क्योंकि घटना उसी थाना क्षेत्र का है. इसके बाद फिर कहा गया कि बहुत देर हो गई है, अब कोर्ट से आदेश लाना होगा. इस तरह से काफी दिन तक टालमटोल किया जाता रहा. तब जाकर मैं न्याय के लिए आईजी कार्यालय पहुंची.

पीड़िता को जान मारने की देता था धमकीः पीड़िता ने बताया कि घटना 15 अगस्त की है. उस दिन शाम बाजार जाने के क्रम में मोतीपुर इलाके में एक व्यक्ति स्काॅर्पियो से आया. फिर, उसने जबरन गाड़ी पर बैठा लिया. इसके बाद अनजान जगह पर ले गया. वहां ले जाकर गलत ढंग से मुझे छूने लगा. विरोध करने पर मारपीट कर जबरन दुष्कर्म किया. आरोपी एसिड फेंककर चेहरा खराब करने की धमकी देता है. उसने धमकी दिया कि अगर किसी को इस बारे में बताई तो जान से मार देंगे. वह व्यक्ति बिजली विभाग में काम करता है. इसलिए कहता था कि अगर पुलिस के पास गई तो डेढ़-दो लाख रुपये का बिजली बिल भेज देंगे. कोचिंग जाने के समय भी छेड़ता था. दुष्कर्म करने के बाद भी बराबर धमकी देता था.

''15 अगस्त की शाम बाजार जाने के क्रम में मोतीपुर इलाके में एक व्यक्ति स्काॅर्पियो से आया. फिर, उसने जबरन गाड़ी पर बैठा लिया. इसके बाद अनजान जगह पर ले गया. वहां ले जाकर गलत ढंग से मुझे छूने लगा. विरोध करने पर मारपीट कर जबरन दुष्कर्म किया. आरोपी एसिड फेंककर चेहरा खराब करने की धमकी देता है. उसने धमकी दिया कि अगर किसी को इस बारे में बताई तो जान से मार दें'' - दुष्कर्म पीड़िता

आईजी ने दिया जांच का आदेशः वहीं इस मामले में पीड़िता ने तिरहुत रेंज के आईजी पंकज कुमार सिन्हा को आवेदन देकर शिकायत की है. जिसके बाद आईजी ने इस मामले में डीएसपी को जांच करने के लिए कहा है. फिलहाल मामले में महिला थाने में केस दर्ज कर लिया गया है.

ये भी पढ़ेंः पांच वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म, बच्ची की हालत गंभीर