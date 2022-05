मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में बैंक लूटने में नाकाम अपराधियों ने आग (Failed to rob cash from Muzaffarpur bank set fire) लगा दी. बैंक के रुपए तो बच गए लेकिन लाखों की संपत्ति जलकर बर्बाद हो गई. यह घटना मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना इलाके के ब्रम्हपुरकर्मन उत्तर ग्रामीण बैंक की है. सोमवार की रात लूटेरों ने इस वारदात (Fire in Muzaffarpur Bank)को अंजाम दिया. अपराधियों ने बैंक के पास स्थित पंचायत भवन में भी चोरी का प्रयास किया. पंचायत भवन का ताला तोड़कर घुसे अपराधियों को वहां कुछ नहीं मिला तो तोड़फोड़ कर फरार हो गये.

ग्रामीणों ने धुआं देख सूचना दी: दरअसल, गांव के कुछ लोगों ने मंगलवार को दिन में बैंक से धुआं निकलने सूचना दी. बैंक के पास भीड़ लग गई. ग्रामीणों ने मोतिपुर पुलिस को इस घटना की जानकारी दी. पुलिस दमकल के साथ बैंक पहुंची. आग बुझाने के लिए जब पुलिस वाले आगे बढ़े तो पाया कि बैंक का ताला काटकर अपराधी बैंक के भीतर गए थे. दमकल कर्मियों ने तत्परता के साथ बैंक के भीतर लगी आग को काबू किया.

पंचायत भवन का भी ताला तोड़ा: बैंक मैनेजर अजय कुमार चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों से उन्हें बैंक में आग लगे होने की जानकारी मिली. जब वे बैंक पहुंचे तो देखा कि बैंक का ताला टूटा था. अंदर आग लगी हुई थी. उन्होंने बताया कि बैंक में रखे लगभग 7 लाख रुपये सुरक्षित थे लेकिन आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर बर्बाद हो गई थी. उन्होंने बताया कि इसके सटे पंचायत भवन का भी ताला तोड़ा गया है. मैनेजर चौधरी ने बताया कि घटना की जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दी गई है. बैंक के अधिकारी नुकसान का जायजा लेने में जुटे हैं. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. स्थानीय पंचायत सचिव भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने बताया कि पंचायत कार्यालय से गोदरेज का ताला तोड़ दिया गया है. कुछ कागजात गायब हैं.

'सभी बिंदुओं पर पुलिस की टीम जांच पड़ताल करेगी. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस पर कार्रवाई होगी. कैश नहीं जला है. कैश इंजेस्ट सुरक्षित था.'-मुकेश कुमार, मोतीपुर थाना अध्यक्ष

रहस्यमई घटना पर उठने लगे सवाल: आग लगने की इस घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चा हो रही है. सवाल उठ रहा है कि बैंक में रुपये सुरक्षित हैं. आखिर आग लगाने वाला कुछ चीजों छोड़कर आग क्यों लगाएगा. वहीं, पूरे मामले पर मोतीपुर थाना अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि बैंक मैनेजर द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है. इसमें कंप्यूटर, कागजात और फर्नीचर के सामान जलने के बात कही गई है.

