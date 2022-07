मुजफ्फरपुर: इश्क की न कोई उम्र है, (Crime In Muzaffarpur) नहीं सीमा ये तो बस हो ही जाता है. ये लाइन शायद थोड़ी फिल्मी वाली होगी लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में. जहां एक बीस साल की लड़की पर आठवीं क्लास के नाबालिग लड़के के अपहरण (Kidnapping Of Minor Boy In Muzaffarpur) का आरोप लगा है. नाबालिग के परिजनों का आरोप है कि लड़की ने शादी की नियत से उनके बेटे को किडनैप कर लिया है. दूसरी ओर, लड़की के पक्ष में से किसी की ओर से अभी कोई शिकायत नहीं की गई है. जानकारी के अनुसार यह अजब-गजब मामला मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके का है.

शादी के लिए लड़की ने लड़के को किया किडनैप : मिली जानकारी के अनुसार काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके में 20 साल की लड़की पर पड़ोस में रहने वाले 15 साल के बच्चे की किडनैपिंग का आरोप लगा है. हालांकि, खास बात ये है कि अपहरण किसी फिरौती या मांग के लिए नहीं बल्कि शादी की नीयत से की गई है. इस बात को सुनकर स्थानीय लोगों का भी सिर चकराया हुआ है. इससे पहले कभी दोनों पर किसी ने ऐसा शक तक नहीं किया था. फिलहाल छात्र की मां ने इस बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि 20 वर्षीय लड़की ने उनके नाबालिग बेटे को किडनैप कर लिया है.

लड़की का नहीं मिल रहा सुराग: अपहृत लड़के की मां ने कहा कि आरोपी उनके बेटे से शादी करना चाहती है. छात्र के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार शाम से ही दोनों गायब हैं. अंतिम बार जब उनके बेटे से बात हुई थी तो वह दिघरा में था, जिसके बाद से उसका फोन बंद है. मुजफ्फरपुर पुलिस शिकायत दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है. वहीं मामले में पूछे जाने पर डीएसपी नगर रामनरेश पासवान ने कहा कि- 'एक आवेदन दिया गया है, जिसमें ऐसा आरोप लगाया गया है. पुलिस पदाधिकारी जांच-पड़ताल कर रहे हैं. जो भी जांच-पड़ताल में सामने आएगा, उसके अनुरूप कार्रवाई होगी.'