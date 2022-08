मधुबनीः बिहार के मधुबनी में एक सरकारी विद्यालय में बार बालाओं को नचाने का मामला (Bar girls danced at school in Madhubani ) सामने आया है. इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में आर्केस्ट्रा के आयोजन के नाम पर बार बालाओं को नचाने से शिक्षा का मंदिर शर्मसार हुआ है. इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि बिहार में शराबबंदी (liquor ban in biha) के बावजूद यहां नाच-गाने के साथ शराब पार्टी भी चली थी. यह मामला बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के शैक्षणिक अंचल चहुटा सादुल्लापुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखरौनी का है.



स्कूल में बार बालाओं का डांस

स्कूल में चली थी शराब पार्टीः स्कूल में बार-बालाओं के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में विद्यालय के बरामदे में अश्लील डांस का लोग लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कुछ मनचले युवकों ने 26 अगस्त की रात स्कूल में डांस पार्टी का आयोजन किया था. एक ओर जहां विद्यालय के बरामदे पर डांस का आयोजन चल रहा था. वहीं विद्यालय के एक कमरे में मुर्गा मटन नाया गया था. इतना ही नहीं बिहार में शराब बंदी के बावजूद भी वहां मुर्गा, मटन के साथ शराब का जमकर दौर चला. ग्रामीणों में इस मामले को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है. ग्रामीणों ने सबूत के तौर पर विद्यालय के प्रांगण में यत्र तत्र फेंके गए मुर्गा-मटन की हड्डियां, प्लास्टिक के ग्लास में बची हुई शराब और शराब की बोतल-डिब्बों को दिखाया. 27 अगस्त को जब वीडियो वायरल हुआ तो ग्रामीण विद्यालय परिसर में गए और उसके बाद वहां की स्थिति देखकर हतप्रभ रह गए.

''विद्या के मंदिर में बार-बालाओं के डांस और शराब पार्टी का कार्यक्रम होना कहीं से भी उचित नहीं है. इस मामले की जांच होनी चाहिए और इसमें शामिल दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए'' -अविनाश पासवान, स्थानीय मुखिया

ग्रामीणों ने की जांच की मांगः ग्रामीणों ने बताया कि जब विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनीष कुमार से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. मैं खुद विद्यालय आने के बाद इस घटना की जानकारी मिली है. जब उनसे पूछा गया कि आखिर विद्यालय के कमरे की चाबी आयोजकों के हाथ कैसे लगी तो उसका वो कोई जवाब नहीं दे सके. ग्रामीणों ने इस आयोजन में शिक्षकों की मिलीभगत होने का भी आरोप लगाया है.ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा के मंदिर में बार बालाओं के अश्लील डांस का वायरल वीडियो हमारी गिरती शैक्षणिक व्यवस्था की कलई खोलने के लिए काफी है.आखिरकार इसके जिम्मेदार कौन है. वहीं स्थानीय मुखिया अविनाश पासवान ने बताया कि विद्या के मंदिर में इस तरह का कार्यक्रम होना कहीं से भी उचित नहीं है. चहुटा अंचल के बीईओ महेश पासवान इस बाबत कहा कि मामले की जानकारी मिली है. जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी.

''आधी रात में स्कूल में आर्केस्ट्रा किया गया है. कोई दूसरा वहां देखने जाता था तो मनचले लोग भगा देते थे. उनलोगों ने कहा कि मैं अपने दरवाजे पर डांस करवा रहा हूं. इसमें स्कूल के शिक्षकों की भी मिलीभगत है'' - स्थानीय ग्रामीण

''विद्यालय में बार-बालाओं के डांस और शराब पार्टी को आयोजन की जानकारी मुझे मिली. इस मामले की जांच की जाएगी. जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी'' -महेश पासवान, बीईओ चहुटा अंचल



