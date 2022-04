गया: झारखंड सीमा से सटे गया जिले के फतेहपुर थाना (Fatehpur Police Station in Gaya district) क्षेत्र के जंगल वाले क्षेत्र में एसएसबी व गुरपा ओपी द्वारा सर्च अभियान चलाकर सड़क में प्लांट किये गए दो केन बम बरामद (Two Cane bombs recovered in Gaya) किया है. नक्सलियों ने इसे सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए प्लांट किया था. सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की विध्वंसक मंशा को विफल (Naxalites conspiracy failed in Gaya) कर दिया. वहीं, दो केन बम बरामद होने के बाद नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन (Search operation against Naxalites) को और तेज किया गया है.

सूचना मिलने के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन: आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था. सर्च ऑपरेशन गुरपा वन क्षेत्र के इलाके में चल रहा था. इस क्रम में गुरपा वन क्षेत्र के जंगली इलाका गुरपा-पतवास रोड में सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम ने दो केन बम बरामद किया.

संवेदनशील है यह जंगल का इलाका: गुरपा स्थित एसएसबी की 29 वीं वाहिनी की डेल्टा कंपनी के सहायक कमांडेंट वेंकटेश एन ने बताया कि गुरपा से पतवास रोड निर्माण का कार्य चल रहा है. उक्त सड़क घनघोर जंगलों से गुजरता है. बीच-बीच में पुल-पुलिया बनाये जा रहे हैं. यह क्षेत्र नक्सलियों का ठहराव होने के कारण काफी संवेदनशील माना जाता है. एसएसबी के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि बसकटवा से पतवास के बीच से जो घनघोर जंगल से रास्ता गुजरता है, उस रास्ते में पुल या पुलिया में नक्सलियों द्वारा आईईडी बम प्लांट किया गया है.

दोनों बमों को किया गया निष्क्रिय: नक्सली संगठन भाकपा माओवादी अपने गढ़ क्षेत्र में लेनिन की जन्म वर्षगांठ पर विध्वंसक एवं विनाशकारी गतिविधियों के तहत मनाने की तैयारी कर रहा था. सर्च ऑपरेशन के दौरान पतवास गांव के नजदीक पुलिया में नक्सलियों द्वारा प्लांट किये गये 6 किलोग्राम एवं 5 किलोग्राम के दो केन बम बरामद किये गये. बरामद बम पुलिया के दोनों तरफ जमीन के अंदर गाड़ कर प्लांट किया हुआ था. एसएसबी के गया स्थित हेड क्वार्टर से आए बम निरोधक दस्ते द्वारा दोनों बमों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर निष्क्रिय किया गया. सर्च ऑपरेशन का नेतृत्व डी कंपनी कमांडर वेंकटेश एन कर रहे थे. साथ में गुरपा ओपी पुलिस तथा एसएसबी के अन्य जवान शामिल थे.

