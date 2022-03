गया: बिहार के गया में सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत (Husband and Wife Died in Road Accident in Gaya) हो गई. जिले के शेरघाटी थाना अंतर्गत गोपालपुर स्थित नेशनल हाई-वे टू पर गुरुवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ. इस दुर्घटना में रिटायर डॉक्टर दंपति की मौत हो गई. मृत पति-पत्नी मूल रूप से छपरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं. धनबाद से छपरा जाने के क्रम में ही ये दुर्घटना हुई, जिसमें दोनों की मौत हो गई. मृत दंपति की पहचान डॉक्टर शिव नारायण ओझा और उनकी पत्नी डॉक्टर रेणुका शर्मा के रूप में की गई है, जो वर्तमान में धनबाद के बैंक मोड़ अशोक नगर मोहल्ले में रहते थे.

सड़क हादसे में डॉक्टर पति-पत्नी की मौत: मिली जानकारी के अनुसार, डॉक्टर दंपति की तेज रफ्तार वैगनआर मारूति कार अचानक अनियंत्रित होकर, धीमी गति से जा रही तेल टैंकर से पीछे से जबरदस्त तरीके से टकरा गई. घटना में कार के परखच्चे उड़ गए. हादासे के बाद मौके पर जुटी भीड़ ने डॉक्टर दंपति और चालक को वाहन से निकालकर, अनुमंडलीय अस्पताल शेरघाटी में इलाज के लिए भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने रेणुका शर्मा की मौत की पुष्टि कर दी, जबकि मृतका के पति और चालक को बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल (Magadh Medical College Hospital) गया रेफर कर दिया गया. लेकिन रास्ते में ही डॉक्टर की भी मौत हो गई. वहीं ड्राइवर का इलाज चल रहा है. उसकी पहचान भरत पांडे की रूप में की गई. चालक की भी हालत नाजुक बनी हुई है.

ड्राइवर की हालत नाजुक: अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक डा. उदय कुमार ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए डाक्टर और उनके चालक को मगध मेडिकल काॅलेज गया रेफर कर दिया गया था, जबकि महिला डाक्टर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. चालक भरत पांडेय ने बताया कि अशोक नगर, बैंक मोड़, धनबाद के रहनेवाले डाक्टर दंपति पैतृक गांव छपरा जा रहे थे.

धनबाद के एम्स अस्पताल में पोस्टेड थे डॉक्टर दंपति: बताया जा रहा है कि डा. रेणुका शर्मा और डा. शिवशरण ओझा धनबाद के एम्स अस्पताल में पोस्टेड थे. और वहीं से रिटायर हुए थे. किसी काम से पैतृक गांव छपरा जा रहे थे. इधर हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजन गया के शेर घाटी के लिए रवाना हो चुके हैं. परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है.

