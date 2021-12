गया: बिहार के गया जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां के चेरकी थाना क्षेत्र (Cherki police station area) के चेरकी बाजार स्थित रमा मार्केट में रविवार को आग लग (fire in Gaya Rama market) गयी. आग लगने से वहां अफरा-तफरी मच गई है. इसकी सूचना तत्काल दमकल को दी गयी. समाचार लिखे जाने तक दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गयी थीं. आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर (Loss of lakhs due to fire in Gaya) राख हो गया.

बता दें कि जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर गया चेरकी मार्ग पर गुरुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह सुपर मार्केट है. इसके छः दुकानों में भीषण आग लग गई. दुकानों से निकलतीं आग की लपटों को देखकर स्थानीय लोग और दुकानदार घटनास्थल पर पहुंचे. जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया. पहले लोगों ने अपने स्तर से आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाये. उसके बाद दमकल को सूचना दी गयी.

हालांकि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. स्थानीय लोग अगलगी का कारण शॉर्ट-सर्किट बता रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस मार्केट में एक मॉल सहित तीन से चार दुकानें हैं. एक-एक कर सभी दुकानों में आग फैल गयी. देखते ही देखते एक-एक कर 3 से 4 दुकानें जलकर राख हो गईं. इस मार्केट में एक मॉल, जूते की दुकान व अन्य दुकाने थीं. सभी जलकर राख हो गईं.

